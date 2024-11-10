特朗普2.0時代如何做投資交易？

2024年美國大選塵埃落定，特朗普再度當選美國總統，並完成橫掃，共和黨一舉拿下白宮、參議院 , 而眾議院如無意外也是囊中物。特朗普在勝選演講中稱，接下來是「美國的黃金時代」。當天，美國金融市場一片沸騰，美元指數大漲1.69%，美三大股指盤中均創歷史新高，比特幣創歷史新高，美債下跌，黃金走弱，原油震盪。

特朗普當選那天，是資本市場的「狂歡」，三大股指盤中均創歷史新高——銀行股大漲、石油股大漲、工業股大漲、羅素小盤股指大漲、比特幣大漲、美元上漲，當天的資產價格表現自然有「特朗普交易」的因素，這在大選期間就已經有趨勢，連續多日拉高，但也有「靴子落地」的因素。

很有趣的是，11月8日，美國聯儲局宣佈降息25個基點，將聯邦基金利率的目標區間降至4.5%-4.75%。當天，標普500、納指創新高，道指持平。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在記者會上說，未來或放緩降息。

但他同時表示，特朗普無權解僱他，他也不會辭職。直接「內涵」了特朗普，把「矛盾」公開化。而特朗普與鮑威爾再度成為「搭檔」，二者糾纏將持續兩年。那麼，未來特朗普執政聯儲局將會如何？對資本市場有何影響？如何做資產配置？會是「美國的黃金時代」嗎？

未來特朗普政府對資產價格影響幾何，先從特朗普政策方向探究一二。

美國大選：圖為2024年11月6日選舉夜，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、妻子梅拉尼婭（Melania Trump）、小兒子巴倫（Barron Trump）出席佛州集會時一同上台。（Reuters）

首先，減稅是共和黨的核心政策之一，特朗普政府可能將企業所得稅從21%降至15%。這一減稅力度較大，有助於增加資本的活躍度，提高市場配置效率和經濟增速；同時在短期內就會增加政府的財政赤字和債務負擔，長期來看也可能增加通脹風險。

貿易政策是特朗普上一任的政績，也是其任期內唯一一項100%貫徹執行的政策。特朗普政府計劃對世界其它國家徵收10%的關稅，對中國徵收60%，同時取消中國最惠國待遇。這項政策大概率會落地。

移民政策是兩黨高度對立的政策，共和黨主張的是合法移民，維護公平性競爭性的移民政策。預計，特朗普政府將重啟美墨邊境的修牆計劃，加大移民審查。在驅逐非法移民上，估計是雷聲大雨點小。打擊非法移民可能對美國勞動力供給、工資與通脹的影響弱於預期。

2023年9月28日，德州伊格爾帕斯美墨邊境，多名非法移民在邊境地區嘗試偷渡進入美國。（Reuters）

能源政策也是兩黨的重要分歧，民主黨支持新能源，石油商是共和黨的長期支持者，特朗普政府預計將廢除拜登政府對新能源的補貼，增加油氣探礦、開礦和管道的許可。

科技政策，加州是民主黨的鐵盤，矽谷科技巨頭是民主黨的重要支持者，因此很多人認為，特朗普上台對科技股不利。但其實，不論誰上台都不會影響這輪科技股的走勢。更何況，特朗普這次獲得了矽谷的鼎力支持。預計，特朗普對科技創新的政策是開放的、減少干預的，支持人工智能和加密貨幣的發展。有意思的是，科技七巨頭在大選當日的表現呈現分化，得勢的矽谷新貴特斯拉大漲14.75%，英偉達、谷歌和亞馬遜上漲4%左右；失勢的矽谷老貴微軟只上漲2.12%，蘋果和Meta下跌。

圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

金融監管是民主黨（奧巴馬）政府的政績，商業銀行是共和黨最早的支持者之一，特朗普將延續共和黨寬鬆的監管政策。另外，傳統工業如汽車、鋼鐵、航空以及零售服務業是共和黨的早期支持者。

另外，基建投資，是兩黨、兩院的共識。拜登政府通過了基建法案，投資規模達到1.2萬億美元。基建投資覆蓋了眾多傳統工業——共和黨的支持者，預計特朗普政府將推動基建投資，進而拉攏更多的老共和黨人。

貨幣政策方面，特朗普無法干預美聯儲的獨立決策，但特朗普的經濟政策不可避免的需要聯儲局支持，必須降低利率才能維持美國經濟的發展以及擴張型的財政赤字。所以可以預見，特朗普2.0時代，會繼續向聯儲局施壓，加大降低利率的幅度。但鮑威爾在記者會上說，未來可能放緩降息步伐。

特朗普勝出大選, 恐怕欲更換聯儲局主席, 但鮑威爾（Jerome Powell）表明不會辭職。（Reuters）

特朗普2.0時代，是一個金玉其外敗絮其內的時代。

經濟實體，美國經濟結構已一去不回頭。《財經》雜誌列出了美國2024年與2007年的八大相似之處，這些相似之處幾乎都表明美國目前的經濟結構不健康（更多內容見：《特朗普2.0時代的美國經濟隱憂》）。根據大選前，美國聯儲局發布的褐皮書顯示，在截至10月14日的六周內，美聯儲12個轄區中，有3個地區報告經濟增長，9個地區報告經濟活動持平或下降。簡單總結那就是美國經濟陷入了持續性疲軟中。

另一個擔憂是，特朗普的稅收削減將繼續推高已然膨脹的聯邦赤字。跨黨派研究機構「負責任的聯邦預算委員會」（Committee for a Responsible Federal Budget）10月7日發布的預測顯示，在特朗普的領導下，赤字佔GDP的比重將從去年的約7%攀升至2035年的12%。此前，美國財政部公布的數據顯示，美債總額首次達到35萬億美元，相當於中國、德國、日本、印度、英國五國的經濟總量之和。

特朗普上個任期甫上任退出多項國際條約、協議或組織，包括《巴黎氣候協定》（Paris Agreement）、《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）、《伊朗核協議》（JCPOA）、北約（NATO）和世界貿易組織（WTO）等。圖為他2017年1月23日在白宮簽署退出TPP的行政命令後展出相關命令。（Getty）

美國國債規模快速增加，直接導致未來所需支付利息也相應增多。數據顯示，國債利息支付預計將成為未來30年聯邦預算中增長最快的部分。根據美國國會預算辦公室的預測，到2033年，美國國債利息支付額將從2022年的近4750億美元增加兩倍，超過1.4萬億美元。到2053年，美國國債利息支付額預計將飆升至5.4萬億美元。這將超過美國在社會保障、醫療保險、醫療補助等項目上的支出。一些經濟學家和歷史學家擔憂，當前美國債務水平已超過諸多危險指標，給美國乃至世界未來埋下隱患。

但，總體來說，特朗普的運氣算不錯，美國經濟實體的問題是日積月累的，也未必會在特朗普的任內全面爆發出來。說直接一點就是，特朗普任內很可能有一份極好的「成績單」，特別是在資本市場上，這又將成為特朗普吹牛的資本。然而這些「泡沫」更會迷惑了美國人，在這條路上繼續沈淪，不會也不能去做結構性改革。

美國經濟實體的問題已經暴露出來，很多專家都注意到瞭如今美國已經具備很多經濟危機的跡象。當然，有些差別可以延遲衰退的到來，有些則會加速衰退的到來。但「泡沫」終有會破的一天，繁榮之後的衰退，如同經濟中的「正義」，雖會遲到，卻必將到來，就看哪個總統是這個倒楣蛋。

美國選民當前最關心的仍是經濟、就業等問題。(Reuters)

預判在未來四年的特朗普任期內：

美元，相比歐元、英鎊、人民幣，美元維持較強地位，美元指數會維持在100左右；

美股，持續創新高，工業、銀行、零售和科技龍頭領漲；

美債，上漲，但受景氣周期和權益資產的抑制，整體漲幅較小；

黃金，維持高位，景氣周期抑制金價，降息和通脹又利好金價，而且國際地緣政治衝突下的中國等央行持續購金，因此金價可能維持強勢。

原油，中等水平，特朗普支持傳統能源的政策將加大石油供給，可能推動油價下跌，但經濟周期又會增加對石油的需求，同時通脹助推油價上漲，再疊加中東和俄羅斯的地緣政治走勢，油價可能維持中等水平。

房地產，美國早已進入後房地產時代，大部分城市的房屋是消費品，沒有投資價值，但國際大都市核心區房價繼續上漲。