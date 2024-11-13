騰訊第三季經調整純利升33%至598.1億元　勝預期　收入增8%

騰訊（0700）放榜第三季度業績，期內非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利598.1億元（人民幣‧下同），按年增33%，勝於市場預期的543.7億元。公司權益持有人應佔盈利532.3億元，按年增47%。上季收入1671.9億元，按年增8%，較市場此前預測的1679.3億元略低。



具體而言，公司上季來自增值服務收入827.0億元，按年增9%；網絡廣告收入299.9億元，按年增17%；金融科技及企業服務收入530.9億元，按年增2%。

騰訊今日股價一度挫逾1%，失守400港元大關，所幸尾市收復失地，全日平收，報403.8港元，全日成交額113.3億港元。

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國際遊戲收入增9% 本土遊戲增14%

期內，國際市場遊戲收入145億元，按年增長9%（或按固定匯率計算增長11%），由於包括《PUBG MOBILE》及《荒野亂鬥》在內的遊戲表現強勁。國際市場遊戲收入增速顯著落後於總流水增速，因為部分遊戲的留存率提高，相應延長了收入遞延週期。

本土市場遊戲收入增長14%至373億元，得益於包括《無畏契約》、《王者榮耀》、《和平精英》及《地下城與勇士：起源》在內的遊戲驅動。社交網絡收入同比增長4%，至309億元，得益於手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵銷。

其續指，本土旗艦長青遊戲《王者榮耀》及《和平精英》流水實現了健康的按年增長。《火影忍者》手遊及《無畏契約》的季均日活躍賬戶數創下新高。而發佈了首款多端第一人稱射擊遊戲《三角洲行動》，該遊戲實現了較高的用戶日均使用時長和留存率，展示了長青潛力。

公司指，小程序交易額超2萬億元，按年增長十幾個百分點。（資料圖片）

小程序交易額超2萬億元

網絡廣告收入，今次更名為營銷收入，則錄得300億元，按年增17%。相關收入得益於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，以及巴黎奧運會相關品牌廣告的較小幅度貢獻。遊戲及電商行業的廣告開支同比有所增長，超過房地產及食品飲料行業縮減的開支。

公司續指，小程序交易額超2萬億元，按年增長十幾個百分點，得益於在點餐、電動車充電及醫療服務等應用場景中有更好的覆蓋與更優的解決方案。

支付收入因消費支出疲弱下降

金融科技及企業服務業務收入增長2%，至531億元。金融科技服務收入總體較去年同期基本保持穩定，其中理財服務收入因用戶規模擴大及客戶資產保有量增長而增長。

不過財報也提及，支付服務收入因消費支出疲軟而有所下降。企業服務業務收入上升，乃由於雲服務收入及商家技術服務費增長。