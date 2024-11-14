美股｜道指收漲47點　納指跌0.26%　Amazon創新高

美國10份CPI通脹數據符市場預期，增加市場對12月減息信心。美股周三（11月13日）個別發展，道指至收市升47點。其中，Amazon漲2.48%，每股收報214.10美元創新高。



圖為2024年10月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數挫逾1% 恒指夜期低水216點

反映中概股的金龍指數收跌1.09%。其中，阿里巴巴漲0.23%、知乎升13.56%。恒指夜市期指收報19,612點，跌195點，較恒指收市19,823點，低水211點，成交19,396張。

道指收市報43,958.19點，升47.21點或0.11%；納指報19,230.74點，跌50.66點或0.26%；標普500指數收市報5,985.38點，升1.39點或0.02%。

圖為2023年2月17日，美國半導體公司AMD 的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

AMD全球裁4%人手 股價挫3%

晶片廠商AMD全球裁減4%人手，股價挫3.01%；AI晶片龍頭Nvidia回吐1.38%。Google母公司Alphabet下跌1.51% 。

其他大型股方面，Amazon為升幅最大道指成份股。微軟漲0.51%、蘋果亦升0.40%。

圖為2024年3月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social 所屬公司，以股票代號「DJT」在納斯達克市場掛牌交易。（Reuters）

多隻加密貨幣股挫逾一成 特朗普社媒跌5%

加密貨幣股下滑。MARA Holdings挫13.99%、Coinbase跌10.78%、Riot Platforms挫12.32%。 另外，特朗普旗下社媒DJT跌5.05%。

被稱為「特朗普概念股」的Tesla，在前一日暴跌逾6%後，周三股價一度飆4.9%，至收市回升0.17%。

圖為2024年2月8日，美國精神航空（Spirit Airlines）的客機自美國拉斯維加斯（Las Vegas）起飛 。 （Reuters）

精神航空暴跌59%

另外，精神航空 (Spirit Airlines) 股價暴跌59.32%，此前有報道稱該公司正準備申請破產保護。

電動車製造商Rivian股價飆升13.71%，該公司獲福士汽車（Volkswagen，又稱大眾） 增加投資58億美元。

美10月CPI升幅符預期

美國10月份消費物價指數（CPI）按月升0.2%，符合市場預期；按年漲2.6%，與預期持平，但高於9月按年增長2.4%。核心CPI按月升0.3%，符合預期；按年漲3.3%，符合預期及前值相同。