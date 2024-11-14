美股｜道指收漲47點 納指跌0.26% Amazon創新高
撰文：蕭通
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美國10份CPI通脹數據符市場預期，增加市場對12月減息信心。美股周三（11月13日）個別發展，道指至收市升47點。其中，Amazon漲2.48%，每股收報214.10美元創新高。
中概股指數挫逾1% 恒指夜期低水216點
反映中概股的金龍指數收跌1.09%。其中，阿里巴巴漲0.23%、知乎升13.56%。恒指夜市期指收報19,612點，跌195點，較恒指收市19,823點，低水211點，成交19,396張。
道指收市報43,958.19點，升47.21點或0.11%；納指報19,230.74點，跌50.66點或0.26%；標普500指數收市報5,985.38點，升1.39點或0.02%。
AMD全球裁4%人手 股價挫3%
晶片廠商AMD全球裁減4%人手，股價挫3.01%；AI晶片龍頭Nvidia回吐1.38%。Google母公司Alphabet下跌1.51% 。
其他大型股方面，Amazon為升幅最大道指成份股。微軟漲0.51%、蘋果亦升0.40%。
多隻加密貨幣股挫逾一成 特朗普社媒跌5%
加密貨幣股下滑。MARA Holdings挫13.99%、Coinbase跌10.78%、Riot Platforms挫12.32%。 另外，特朗普旗下社媒DJT跌5.05%。
被稱為「特朗普概念股」的Tesla，在前一日暴跌逾6%後，周三股價一度飆4.9%，至收市回升0.17%。
精神航空暴跌59%
另外，精神航空 (Spirit Airlines) 股價暴跌59.32%，此前有報道稱該公司正準備申請破產保護。
電動車製造商Rivian股價飆升13.71%，該公司獲福士汽車（Volkswagen，又稱大眾） 增加投資58億美元。
美10月CPI升幅符預期
美國10月份消費物價指數（CPI）按月升0.2%，符合市場預期；按年漲2.6%，與預期持平，但高於9月按年增長2.4%。核心CPI按月升0.3%，符合預期；按年漲3.3%，符合預期及前值相同。