美國10月份通脹數據符預期,道指周三(11月13日)早段上揚。另受「特朗普交易」帶動,比特幣(Bitcoin)升穿9.3萬美元再創新高。



截至本港晚上10時49分,道指報43,996點,升85點或0.20%;納指報19,274點,跌7點或0.04%;標普500指數報5,986點,升2點或0.04%。

美國10月份消費物價指數(CPI)按月升0.2%,符合市場預期;按年漲2.6%,與預期持平,但高於9月按年增長2.4%。核心CPI按月升0.3%,符合預期;按年漲3.3%,符合預期及前值相同。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)