美元在前總統特朗普(Donald Trump)勝選後持續上揚,衡量美元對六種主要貨幣的美元指數,於周三(11月13日)匯市尾市報106.47, 升幅0.43%;日內曾高見106.53, 觸及一年來最高水平。其中,美元對日圓升至155.55,升幅約0.61%,為7月底以來最高。



現貨黃金每盎司最新報2,576.16美元,跌0.85%,仍為近一個月新低;日內曾低見2,573.90美元,跌近1%。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)