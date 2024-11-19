莊家玩「金融創新」　借黑客操縱戶口　買殼散貨1日搞掂？│珍姬蜜

美國大選塵埃落定，一班金融好友都將焦點放返喺股市身上。近日大家碰面講得最多嘅，除咗係「Trump Trade」之外，就係有本地券商懷疑遭駭客入侵，旗下客戶戶口被用來炒賣細價股一事。

事緣上星期，有報道指華資大行耀才證券寄咗律師信俾多家券商，指10月下旬懷疑有駭客入侵其客戶的帳戶，進行未經授權股票交易，買入細價股中國金石﹙1380﹚，疑涉詐騙手段操縱其客戶帳戶高價接貨。咁大件事，責任誰屬，自非一時三刻可以斷定，耀才已經向警方、聯合財富情報組及證監匯報事件，據悉亦已全數賠償客戶損失。

事件進入調查階段，涉事券商亦向客戶賠錢，一單看似是普通網絡安全問題，惟業界卻有其他看法。小珍聽相熟股票經紀講，今次有機會係有莊家預謀嘅「散貨」，自製買盤，整個操作比借「微信女」唱高散貨更為「高招」，業界不可不察。

早年有「微信女」扮專家氹股民落疊涉款9億元，2021年警方聯證監拘12男女。﹙資料圖片﹚

「微信女」沒落 莊家借黑客「做世界」

須知道，早年細價股當炒，莊家只要搵財演唱好，就不乏老散抱「單車變摩托」心態衝入場：亦有一些莊家較有心機，慢慢砌好隻股票，將市值推上各個指數嘅門檻，希望納入指數後，讓基金被動接貨。

以上方法雖說有莊家身影，但仍屬「願者上釣」，但近年市道唔好，細價股無人睇，連成交都欠奉，殼價較高峰期縮水三分二。部份莊家為求「搵食」，不惜鋌而走險用「微信女」以身試法，喺小股民身上「提款」。然而，橋用得多，總會舊，「微信女」近年漸漸沒落。

但不要以為自此「無韮菜」，今次有心人竟然諗到利用黑客，睇吓證券行有邊啲長年無登入嘅戶口，再用這位戶口內的錢「自製買盤」，在高位接貨，殊為「創新」。

中國金石平日成交疏落，但上月單日大升近8倍，成交量達到3.98億股。﹙網頁截圖﹚

賣殼加散貨 疑同一個交易日發生

中國金石平日成交疏落，堪稱水淨鵝飛，但10月24日最高曾大升近8倍，由前收市價0.13元飆至1.12元，收市報0.221元；全日成交量達到3.98億股，較過去20日的日均成交133萬股多出近300倍；而粗略計平均每股成交價0.42元，仍較上日收市價高出2.2倍。

據港交所資料，當日經耀才淨買入的中國金石股份涉逾3,400萬股，而出貨最多的中介則是軟庫中華金融，淨沽出逾5,638萬股，佔金石已發行股數約26.23%。值得留意，中國金石翌日出通告，指前執行董事及大股東鄭永暉，在10月24日在公開市場上沽出5,638萬股，均價為0.214元，股數與軟庫中華沽出的一致，相信正是鄭永暉的持倉。通告最後亦有一句，特別提到話前大股東唔知交易對手方身分。

翻查當日中國金石每個價位的成交，發現在低位0.2元或以下的成交幾乎全在早上成交，成交量逾7,900萬股，涉資只有近1.2億元，即平均成交價格為0.16元。反觀下午，股價由0.18元起步，一直升至最高1.12元，成交量達3.1億股，涉資1.53億元，即平均成交價格為0.49元。倘若以此平均成交價計算，粗略估計耀才當日接貨金額近1,700萬元。

按成交股數及成交價推論，大股東當日應在早上低位，以平均價約0.214元，將大部分股份沽出，與此同時黑客掃入大量沽盤，以部署高位散貨。相信這意味著，一日之內，大股東「賣甩」隻殼，另邊廂黑客亦在高位散貨，兩者成功套現，而耀才戶口被侵入客戶成為接貨一方，無辜輸錢收場。

今次事件，料有莊家借黑客操縱散戶戶口，炒賣細價股。﹙資料圖片﹚

耀才掃力盟上升幅榜 涉資四千萬

值得一提，小珍留意到耀才盤在本月初（11月6日）亦大手掃入力盟科技，當時在大利市機看到來自的耀才買盤源源不絕，令力盟早上股價曾大升近八成至4.78元，一度晉身十大升幅榜。

翻查港交所資料，力盟科技全日成交量2,828萬股，耀才買入1,177萬股，倘若以成交平均價3.54元來計，涉資逾4,160萬元。至於第二及第三多買盤的富途證券及越秀證券，當日淨買入量只有23.2萬股及19.6萬股。當日出貨最多的是東吳證券及大聖證券，分別沽出逾638萬股及440萬股。有行內人打趣道︰「平日都唔見耀才掃呢隻，會唔會係中國金石翻版？」。

在黑客入侵事件曝光後，各方皆無停牌及發出通告提及呢件事。小珍問過證監，雖然佢哋都係官腔咁話不評論個別事件，但就話非常重視受監管機構嘅網絡安全，同埋全部投訴都會按既定機制去處理。