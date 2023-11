橡樹資本馬克斯投資哲學　竟與佛學「無常」有關｜珍姬蜜

今年嘅國際金融領袖投資峰會剛圓滿閉幕,財爺陳茂波開幕嗰陣,就鼓勵呢班外國嚟嘅金融領袖除了參與峰會,亦可以多在香港行吓睇吓。小珍估計財爺的如意算盤,係希望呢班金融領袖可以刺激香港旅遊業。

小珍趁機都八卦呢班金融領袖最後一日有咩行程,殊不知橡樹資本(Oaktree Capital)創辦人兼主席、現年77歳馬克斯(Howard Marks)十分之勤力,峰會完結後當晚即刻飛去東京繼續工作,中午唯一個嘅空檔都唔係去嘆美食,而係約咗班在香港客戶食lunch見面交流吓。

馬克斯作為稱霸華爾街多年的不良資產投資大師,連股神巴菲特(Warren Buffett)都係佢嘅讀者,巴菲特仲話每次見到電郵有馬克斯的備忘,會第一時間打開來睇,而且總會學到嘢(When I see memos from Howard Marks to my mail, they're the first thing I open and read. I always learn something)。

左起︰橡樹資本總經理兼亞洲業務發展主管巢瀚婷、橡樹資本聯席創辦人兼聯合董事長霍華德 · 馬克斯及橡樹資本董事總經理及北美聯席主管Jared Parker。

未來或出現公司倒閉潮

當日早上馬克斯出席喺四季酒店舉行嘅金融峰會後,馬不蹄停咁過去美利酒店見佢班大客仔。現場所見,橡樹資本在香港嘅投資客戶雖以亞洲臉孔為望,但當中亦不乏外國投資者。而菜單揀咗三道菜西餐,當然主菜係馬克斯在午宴嘅宏觀經濟分享。

馬克斯強調,隨著多年零息的時代已經過去,金融市場正經歷一場巨變(Sea Change)。過往低息甚至零息環境,令市場充滿「Easy money」,傾向以高價去買而家回報一般的資產,造成資產價格大幅飆升。

而當利率而家回歸正常,馬克斯預計未來債務違約的情況會愈來愈多,甚至出現公司倒閉潮。「過去零息時代無人會還錢,每當一筆貸款到期,只要去另一間銀行再借錢做refinancing就可以。但而家家銀行審慎咗,有機會唔再借錢俾你。」

馬克斯預計,當利率而家回歸正常,未來債務違約的情況會愈來愈多。﹙資料圖片﹚

低息環境投資 如有神助

對於中美關係緊張,馬克斯自信道,橡樹資本在中國的投資活動從未有「負面經驗」,所以唔會暫停投資中國。不過,佢亦強調,投資美國以外的市場時,會著重Margin of safety﹙安全系數﹚,唔會盲目最求「最高」的回報,能得到「幾好」的回報已經足夠。

實情喺佢嘅投資備忘錄亦提到,呢幾十年投資者就好似行緊自動行人道(moving walkway)一樣,好多所謂嘅「股神」,全因為低息環境先賺大錢。佢仲話,喺呢幾十年做金融嘅人都係行大運,包括佢自己咁話。

作為華爾街其中一個最成功嘅投資大師,居然如此謙虛?原來馬克斯當年喺Wharton讀金融嗰陣,副修日本研究並因而接觸咗佛學。當中「無常」呢個概念對佢影響深遠,仲同小珍講直至而家都仲影響緊佢。「無常令我領悟到,改變係無可避免,亦無法預計,唯一可以做就只有不停適應轉變。同時亦令我學識謙卑,唔好因自己聰明就覺得可以控制世上所有事。」