特朗普旗下社媒傳收購　加密貨幣交易平台Bakkt股價飆1.62倍

有報道指美國候任總統特朗普（Donald Trump）旗下社交媒體公司、上市代號DJT的Trump Media & Technology Group，正就收購加密貨幣交易公司Bakkt進行「深入談判」。消息令兩家公司股價於11月18日尾市大幅上揚，其中DJT至收市升逾16%；Bakkt股價飆逾162%，多次因大幅波動而觸發熔斷。



圖為2024年3月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social 所屬公司，以股票代號「DJT」在納斯達克市場掛牌交易。（Reuters）

據英國《華爾街日報》報道，知情人士透露，DJT預計將收購Bakkt的全部股份，但暫不清楚作價，而Bakkt於18日的市值略高於1.5億美元。

報道指出，Bakkt自成立以來，一直未能引起注目，長期為盈利掙扎。該公司由持有紐約證券交易所（NYSE）的洲際交易所集團（Intercontinental Exchange，ICE）創立，目前仍對Bakkt持股55% 。

圖為路透社2022年3月4日拍攝插圖中，在Coinbase標誌前面置有加密貨幣。（REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo）

另外，報道指特朗普預定11月18日會見加密貨幣交易平台Coinbase的行政總裁Brian Armstrong，據指兩人將討論下屆政府的人事問題。

在今年的年度比特幣大會上，特朗普曾表示，如果他贏得總統競選，將組設一個有關加密貨幣的總統顧問委員會，負責制定具透明性的監管指引。Brian Armstrong認為，美國證券交易委員會（SEC）成員Hester Peirce，是領導該委員會的最佳人選。