農業銀行(1288)可受惠內地新推市值管理指引　進一步上升｜彭偉新

內地在上周五再推出《上市公司監管指引第10號—市值管理》的指引，主要是作為貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，引導上市企業的管理層可以在合法及合規的情況下，利用市場的機制，把股價推向合理的估值水平，以反映企業的真正投資價值。雖然早前在推出意見稿時，港股中的一批中特估股份曾一度持續上升，但當市場上未再有相關的消息出台後，股價的升勢便中斷，投資者亦在逐步離場下，令到相關的股份由升轉跌，部份股份的升幅更大幅收窄。令到其市賬率再度跌返低位，而股價的折讓亦再度擴闊。相信今次所推出的指引，正是之前意見稿的延續，令到投資者可以再度憧憬整個中特股的估值有進一步上升的空間。



提起折讓大而且相對股息率較高的股份，相信必定會先想起內銀股份，主要是因為該等股份雖然在過去10年間，整體的盈利增長率長期維持在低單位數，不過，未有打擊到投資者對其股份的熱情，尤其是該等股份長期在市盈率維持約4倍水平，而股息率則有7厘以上，成為投資者作為收股息之選。其中，農業銀行在眾多的內銀股中，其盈利增長屬於4大行中較高的水平，農業銀行去年的全年的營業額為 5,597.61億元人民幣，同比上升 1.8%，另外，集團去年的全年的營業收益(調整後)為 3,072.43億元人民幣，同比上升 0.27%，至於集團去年的全年的股東淨收入為 2,693.56億元人民幣，同比上升 3.91%。

北水投資者進一步加大在農業銀行的持股比重至31.8%。（圖１）

至於農業銀行上一季度的營業額為 1,434.71億元人民幣，同比上升 2%，另外，環比上升 5.8%，而集團最近一季度的營業收益(調整後)為 838.78億元人民幣，同比上升 2.94%，至於集團最近一季度的股東淨收入為 784.8億元人民幣，同比上升 5.88%。季度數據反映農業銀行的業務狀況正在改善中，對股價已帶來正面的利好作用。農業銀行過去一年的派息比率為 32%，預期未來一兩年內有機會增加整體的派息比率會有進一步增加的機會，而集團今個財年已派發 0.347 元人民幣的追蹤年股息，相等於 9.6 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年有望增加派息率至35%，以今年市場預期每股盈利為0.75 元人民幣，以派息率35%計算，每股派息0.263元人民幣，股息率為7.3厘，跟過去5年平均股息率7.74 厘比較稍低。

雖然今年的股息率預期會稍為低於過去5年的平均值，但預期未來仍然有望見派息增加，以及整體的市賬率能再度回升，帶動股價可以繼向好。而這個預期是基於內地投資者持續看好農業銀行前景而進一步在港股通上加注。北水投資者在農業銀行的持股比率由今年4月底時只有25.42%逐步增加至11月14日的31.89%，半年內合共增持了6.47個百份點，預期內地投資者會繼續增持下，股價有望進一步向上。農業銀行上個交易日以 3.95港元收市，全日上升 0.15 港元或 3.94%。集團過去5年的平均Beta值為 0.25，系統性風險低於大市。以現價 3.95 港元計，農業銀行的股價較 50 天線高出 4.58%，另外，現價亦較 200 天線高出 13.62%，整體技術走勢屬於較走勢。投資者可以等股價先返回3.90港元後買入，預期股價可以進一步上升，令到市賬率升返0.55倍水平，即股價有望升上4.35港元，只要股價未有失守上周五的低位3.80港元則毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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