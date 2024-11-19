盛智文料市民北上消費趨勢屬暫時　訪港旅客增經濟呈回暖跡象

餐飲及零售市道低迷。蘭桂坊集團創始人盛智文表示，本港經濟極具韌性，隨著逐步克服疫情挑戰，經濟活動呈現回暖跡象，他指，訪港旅客人次今年上半年增逾六成至約2,100萬，振興各行各業，亦顯示消費者信心。



他直言，現時零售及飲食業面對消費者北上之衝擊，「住沙田或荃灣的市民，到深圳比社中環快。」但認為這趨勢是暫時性的。隨着美國減息及外匯利率漸趨穩定，相信有關行業及消費者會很快取得一個平衡。盛智文又相信，盛事對本港市道有幫助

樓市方面，他認為內地及香港在樓市方面發放了許多積極的信號，雖然利率高企令樓價下跌，但現時美國聯儲局已經開始減息，加上政府推出措施吸引人才來港，當他們定居後，相信會考慮置業。

他又指，投資者除增加在內地及本港投資外，亦積極尋找本地市場外的機會。蘭桂坊集團推出位於泰國布吉島的「Sudara」項目，涉及220套伙，涉及一房、兩房和三房單位，盛智文指，該區具投資潛力，投資者預期每年約8至10%投資回報率，顯著高於許多傳統的本港房產。他指，布吉島的房地產市場年增長率達到10至15%，主要是因為對豪華房產需求的上升。