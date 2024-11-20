投資客執蝕讓貨　298萬連租約買上水公屋收租　回報3.8厘｜多圖

二手市場疲弱，有投資客趁機入市買公屋投資收租，最新有投資客298萬元連租約買入一伙上水公屋天平邨收租， 料租金回報約3.8厘。上手業主持貨6年帳面貶值一成半離場。



中原地產分行副區域營業經理賴作智表示，是次成交為上水公屋天平邨3座高層22室，實用面積381平方呎，單位於今年8月以320萬元叫價放盤，日前議價後以已補地價298萬元連租約沽出，呎價7,822元。

↓↓上水公屋天平邨3座高層22室↓↓

投資客入市 料租金回報約3.8厘

據悉，新買家為投資客，見單位少有放盤加上價錢合理，即議價入市單位作投資收租之用。至於單位租約月租9,400元，料買家租金回報約3.8厘。

據知，原業主則於2018年以350萬元入市，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓約52萬元，單位期內貶值約14.9%離場。