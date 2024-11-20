日本7-Eleven母企股權誰屬？　日媒﹕創辦家族等擬籌4千億提全購

日本7-Eleven母公司Seven & i或獲創辦人家族伊藤家族參與私有化。據《NHK》報道伊藤家族希望在明年2月﹑即Seven & i財政年度結束後完成公司私有化交易。



報道指出由創辦家族及其他各方成立一家特殊目的公司，正計劃對Seven & i進行全購，並希望從大型銀行及美國金融機構籌集逾8萬億日圓資金（約4,020億元）。

Skinkin Asset Management高級基金經理Naoki Fujiwara指出，縱使價格仍未落定，但投資者對有關消息持積極態度，因有關報道使「管理層收購」似乎可能成為現實。「市場預期創辦家族嚴肅對待事件，因此可能帶動股價上升」。

伊藤忠商事及伊藤家族據報會參與全購日本7-Eleven母公司。（視覺中國）

上周已傳出Seven & i進行管理層收購

上周《彭博》引述知情人士指出，Seven & i正考慮進行管理層收購。利用銀行﹑伊藤忠商事及伊藤家族的資金進行私有化，交易金額或高達9萬億日圓。

Seven & i股權誰屬成為近期市場人士焦點。Circle K母公司Alimentation Couche-Tard Inc早前提出收購方案，但遭到Seven & i以出價太低拒絕。其後Alimentation Couche-Tard Inc加價，宣布將每股收購價加價2成至18.19美元，即整個併購方案作價增至7.2萬億日圓後，Seven & i卻並無作出任何公開回應。之後傳出Seven & i正考慮進行管理層收購，作為對抗Alimentation Couche-Tard Inc收購方案。