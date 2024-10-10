日本7-Eleven母企重整業務　成立公司持非核心業務　提升企業價值

日本7-Eleven母公司Seven & i獲同業Circle K便利店的加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）垂青之際，Seven & i宣布一系列策略計劃，以提升企業價值。其中包括計劃成立一間控股公司持有非核心業務，並計劃改名為「7-Eleven Corp.」，透過持有YORK HD將持有集團旗下31家附屬公司，如百貨店Loft、超市伊藤洋華堂及Seven & i Food Systems等，從而專注發展其核心業務，提升企業價值。



集團預期YORK HD息稅、折舊和攤銷前溢利（EBITDA），由2023財年的606億日圓，增至2025財年的1,000億日圓，並不排除未來會上市。

Seven & i又調整2025年2月28日全年盈利預測，預期純利由2,930億日圓，下調44%至1,630億日圓，經營利潤由5,450億日圓降至4,030億日圓。預期營業額則由11.2萬億日圓，調高5.6%至11.88萬億日圓，其中日本市場便利店業務收入預期減至9,150億日圓，海外便利店業務預期收入升至9.1萬億日圓。以及預告全年派息40日圓，今年度料派113日圓。

圖為2018年12月17日位於日本東京的7-11便利店。（VCG）

上半年少賺35%至522億日圓

該集團又公布截至今年8月底中期純利522億日圓，跌35%，營業額升8.8%至6.03萬億日圓，經營收入挫22.4%至1,870億日圓，每股盈利20.09日圓。而第二季純利308.5億日圓，下滑19%，營業額4.99萬億日圓，升10%。

另一方面，ACT未放棄收購Seven & i，並提出新一份潛在收購報價，提高潛在收購價至每股18.19美元，意味估值為7萬億日圓（約3,671億元），較之前出價溢價約20%。