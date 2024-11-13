彭博﹕日本7-Eleven管理層為拒OK母企提親　擬提私有化涉資4500億

日本7-11母公司Seven & i的管理層，為抵禦來自同業Circle K母公司Alimentation Couche-Tard Inc的收購方案，據報聯同伊藤忠商事及多家日本金融機構，提出私有化方案。《彭博》引述消息人士報道，私有化方案作價或高達9萬億日圓(約4,524億元）。



Alimentation Couche-Tard Inc在今年較早前曾提出收購，但是Seven & i的管理層以作價太低為由，拒絕有關方案。其後Alimentation Couche-Tard Inc宣布將每股收購價加價至18.19美元，即整個併購方案作價增至7.2萬億日圓後，Seven & i卻並無作出任何公開回應。

報道指出隨著來自Alimentation Couche-Tard Inc的進擊日增，並且提出收購方案，管理層聯同其他金融機構的私有化方案，被視為另一個選項。

伊藤忠商事被指會參與Seven & i私有化方案。（視覺中國）

三大金融機構提供6萬億日圓融資

報道指出Seven & i的管理層正在商討的9萬億日圓私有化計劃，來自當地五大商社之一的伊藤忠商事﹑創辦伊藤忠商事的家族以及外部投資者，會透過現金及股票以出資3萬億日圓。來自三井住友﹑三菱UFJ及瑞穗金融等金融機構，則會提供6萬億日圓融資。

報道指出上述提及的3家金融機構並無回應，而伊藤忠商事的發言人則拒絕回應，又指出並無作出任何決定。

三井住友﹑三菱UFJ及瑞穗金融等金融機構，據報會為Seven & i私有化方案，提供6萬億日圓融資。

伊藤忠商事正經營FamilyMart

目前伊藤忠商事正經營7-Eleven的競爭對手FamilyMart，若要進行交易必需尋找出協同效應。

Seven & i的管理層之前提出對公司進行架構重組，以提升效率。不過報道引述知情人士指出，私有化是涉及整體業務。若執行銀分拆方案，會將分拆成集中於7-Eleven﹑便利店及油店業務，另外一部份則是盈利能力較低的零售業務。