向7-Eleven「提親」失敗　Circle-K母企再示好　據報升收購價兩成

Circle K便利店的加拿大母公司Alimentation Couche-Tard(ACT)早前向7-11便利店母公司Seven & i Holdings「提親」失敗後，再接再厲，今次建議將作價提高兩成。

《彭博》引述消息人士指，ACT上個月中向Seven & i Holdings Co.發送了一份新的潛在收購報價，為每股18.19美元，對這家日本零售商的估值為7萬億日圓（472億美元），較之前報價和該公司當前股價溢價約20%。

消息公布後，Seven & I股價一度上漲12%，最新升4.93%。

向7-Eleven「提親」失敗，Circle-K母企再示好，把收購價提高兩成。﹙資料圖片﹚

Seven & i曾指嚴重低估公司獨立發展道路

Seven & i之前拒絕了加拿大零售商Couche-Tard在8月給出的每股14.86美元初步報價，稱其沒有完全反映出Seven & i的價值，價格沒有高到足以啟動談判的程度。

據《彭博》當時報道，Seven & i去信ACT，指其提出的收購價不足，委員會主席Stephen Dacus在信中寫道︰「我們願意真誠地考慮任何符合7&i股東和其他利益相關者最佳利益的提議。然而，我們將抵制任何剝奪股東獲得公司內在價值機會或未能具體解決非常現實的監管問題的提議。」

Dacus又稱︰「你們的提議嚴重低估了我們的獨立發展道路，以及我們認為在中短期內實現和釋放股東價值的其他可行途徑。」