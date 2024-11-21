星展料特朗普政策對華衝擊有限　明年GDP增5%　恒指上望24000點

美國總統特朗普回朝，預計將對中國產品加徵的關稅稅率達60%，或衝擊中國經濟。不過，星展香港經濟首席中國/香港經濟學家紀沫表示，中國預計將出台應對措施，同時提升與東盟及歐洲等地的貿易連結，中國企業也在加強在世界佈局。



港P今年料不會再下調 明年樓價持平

同時，考慮到中國將繼續出台針對內房、地方債及市場需求的刺激政策，預計今﹑明兩年GDP 增長均能達到5%。當中對於明年的預計，相較其他大行約4%為樂觀。

星展香港研究部經濟學家謝家曦表示，特朗普關稅政策對中國的影響可能較市場預期為小，主要考慮到中國近年已將出口地更多元化，例如東盟已超越歐美成為最大貿易夥伴。

星展香港研究部經濟學家謝家曦表示，特朗普關稅政策對中國的影響可能較市場預期為小。（Reuters）

料中國出台政策應對及支持經濟

香港方面，星展香港經濟研究部經濟學家林逢雋表示，基於上述預期，關稅對香港影響也屬有限，並給予未來12個月恒指目標價24000點。

息口及樓市方面，香港星展研究部高級經濟學家周洪禮表示，美國聯儲局料12月再減息25點子，由於港元拆息仍偏高，預計最優惠利率（P) 經歷早前兩次跟隨美息下調，此次不會再有下調，直至明年，聯儲局減息至3.5厘，而P也將下調至5.25厘。下半年3個月港元拆息也料跌至2.8至2.9厘左右。

雖然息口回落有助提振樓市交投，但供應過剩問題仍存，去庫存壓力下，至未來兩年樓盤定價料仍進取，預計明年樓市將按年持平。