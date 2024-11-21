拜登給特朗普挖的坑，普京會跳嗎？

特朗普（Donald Trump）贏得2024年總統選舉後，拜登政府在任期最後兩個月搞了個大新聞——批准烏克蘭使用美製陸軍遠程導彈系統（ATACMS）打擊俄境內目標。

烏克蘭早就提出過類似要求，但美國擔心激化矛盾一直沒有同意烏克蘭的請求。表面上，促使美國改變態度的是朝鮮軍隊增援俄羅斯。本質上，這是拜登政府為下一任特朗普政府設置的障礙。特朗普多次公開稱可以一天之內結束俄烏衝突。特朗普不支持大規模援助烏克蘭，並對北約存在質疑。

拜登政府是左翼建制派政府，習慣從地緣政治視角審視美國的全球利益。俄烏衝突是西方世界的重大地緣政治事件，不僅關乎美歐關係，還關乎歐洲地緣戰略平衡。美國援助烏克蘭符合歐洲各國的利益。共同打擊俄羅斯是美歐團結一致的催化劑。

美國已批准烏克蘭對俄羅斯境內目標使用美製陸軍戰術導彈系統(ATACMS)。（Getty Images）

而特朗普奉行美國優先、孤立主義政策，其倉促終結俄烏衝突的行為有可能損害美歐關係，讓拜登政府運籌帷幄數年的地緣戰略優勢喪失殆盡。

不出所料，局勢已經升級。法國和英國也已允許烏克蘭使用兩國提供的遠程武器「斯卡普」（Scalp）－－英稱「風暴之影」（Storm Shadow）－－打擊俄羅斯領土。11月19日烏克蘭使用ATACMS襲擊俄羅斯布良斯克州。11月20日烏克蘭首次向俄羅斯境內發射英國「暴風影」遠程導彈。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，拜登的決定是「新一輪緊張升級，從美國介入衝突的角度來看，形勢出現了質的改變」。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月19日簽署法令降低了使用核武器的門檻。法令稱一旦俄羅斯受到核武國家支持的常規導彈襲擊，俄國可能動用核武器。

圖為2024年11月20日，美國駐烏克蘭基輔大使館關閉，以因應俄羅斯或對烏克蘭發動大規模空襲。（Reuters）

目前輿論傳出俄羅斯將大規模襲擊烏克蘭城市的新聞。美國、意大利和希臘駐基輔大使館因安全理由關閉。中國駐烏克蘭大使館發布消息請中國公民暫勿赴烏。

獲得武器授權後，烏克蘭希望藉此攻擊來為停戰爭取砝碼。俄羅斯的考慮同樣如此的，將烏軍趕出庫爾斯克州是當務之急。俄烏戰爭會有一個升級的過程。

屆時戰爭不是特朗普想要馬上結束就能結束的。考慮到政策反覆對美歐關係的影響，對美國政府信譽的影響，拜登對烏克蘭的武器授權，特朗普政府不見得能夠說收回就收回。特朗普政府可以拿援助威脅烏克蘭停止戰爭，俄羅斯憑什麼聽特朗普的配合停火呢？如果俄羅斯不獲得想要的籌碼，不會停手。

美國和西方盟友對烏克蘭的武器使用開綠燈後，俄羅斯的要求就不是烏克蘭去軍事化、去納粹化以及烏克蘭不加入北約這麼簡單。烏克蘭可以使用美西方武器打擊俄羅斯內陸，這是重大的安全威脅。拜登政府的這一招，不只是讓局勢升級不能立刻停火這麼簡單，更重要的是提高了俄羅斯的同步要價標準，讓烏克蘭和美國在同俄羅斯談判時不容易達成共識。

圖為2024年11月20日的烏克蘭基輔，面對俄羅斯攻擊期間，烏軍使用射燈搜尋上空的無人機。（Reuters）

目前可以確定的是特朗普希望儘快結束俄烏衝突，唯一不確定的是特朗普的方案是什麼。如果特朗普政府執意停火，澤連斯基政府不會是障礙。拜登放寬武器使用限制，對烏克蘭來說是停火前可以爭取籌碼的手段，並不是解決問題的關鍵。拜登給特朗普設置障礙，烏克蘭沒有必要跟隨拜登堅持到底。

同樣，拜登給特朗普挖坑，普京沒有跟着跳坑的道理。特朗普上台後，美歐關係裂縫越大，北大西洋公約組織越鬆散，越有利於俄羅斯。特朗普主張儘快停止衝突，有拋棄烏克蘭，不對歐洲安全負責的嫌疑。首先引發的會是美歐內部矛盾。

在特朗普上台前，俄羅斯強硬的姿態該有還是要有的。等美國政府換屆後，普京會根據特朗普這個最新變量來決定行事，拜登放鬆武器使用限制只會讓俄羅斯提出更多停火的條件。