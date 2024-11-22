向7-11「提親」失敗　Circle K母企：無意進行敵意收購

7-11便利店母企、在日本上市的Seven & i Holdings早前確認，收到OK便利店（Circle K）母公司加拿大Alimentation Couche-Tard（ACT）提出初步建議，以收購Seven & i 所有已發行股份。ACT集團會長 Alain Bouchard 近日再接受日媒訪問時表示，收購7-11母企，是要整合兩大便利店，成為世界零售業的龍頭，並否認會作出敵意收購。



Bouchard 表示，無計劃對 Seven & i 控股進行敵意收購。行政總裁 Alex Miller 則表示，會繼續與 Seven & i 接觸，堅持友好態度，保持信心。

Circle K母企指，收購價已具競爭力。（資料圖片）

Circle K母企：收購價已具競爭力

被問ACT會否進一步將收購價提高至7萬億日圓（約3519億港元），Miller 表示，相信他們提出的收購價已具競爭力，是給Seven & i的顧客、特許經營者、所有在 Seven & i 和 ACT 工作的人、以及雙方股東的一個選擇。如收購成功，兩巨企將合併成為擁有約10萬間便利店的大型營運商。

不過，為抵抗ACT的收購，Seven & i 正進行反擊，計劃籌集逾8萬億日圓（約3,999億港元），於明年3月底前完成將公司私有化。