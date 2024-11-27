調查：90%港商看好未來2年跨境電商發展　惟清關、退貨問題仍惹憂

香港信保局與貿發局今（27日）聯合發佈有關港商發展跨境電商業務調研報告，是次受訪的352間本地公司中，有90%認為未來兩年跨境電商及網上業務銷售，會帶動總銷售額增長。當中，「已開展電商業務」的企業認為，銷售額可平均增加14.6%。



就發展區域而言，受訪公司普遍認為，中國內地以及東盟，在未來兩年內擁有最大增長潛力，認同佔比分別為61.6%以及44.3%。不過貿發局續指，港商從未放棄過成熟市場，仍有許多企業前往歐美參展，故相信其在應對特朗普潛在關稅壓力中，已有經驗。



港商已有應對關稅經驗 可用東盟等市場分散風險

貿發局指，今次調查於2024年於6至8月期間，以電話及線上方式，訪問了352家香港公司，受訪企業電商業務覆蓋全球，包括內地、東盟、美國、日本及歐盟市場。當中65.4%為「已開展電商業務」，其跨境電商業務佔總銷售額平均佔比21.9%；其餘的34.6%為未來1至2年「計劃開展電商企業」。

香港貿發局副總裁劉會平表示，電子商貿已經成為全球經濟不可或缺的動力。世界銀行引用市場調查機構數據估計，今年全球B2C電子商貿銷售額達到6萬億美元，而內地是全球電商的領跑者，超過四分之一消費品零售是通過網上進行交易。

但他也指出，港商從未放棄過成熟市場，仍有許多企業前往歐美參展。特朗普近日再放話，直言當選後將向中國額外徵收10%關稅，香港信保局總監趙民忠就認為，港商並非依靠單一市場，外圍的壓力也總是存在，應對關稅壓力已有經驗，「中國+1」的策略已成為大趨勢，相信可利用東盟等市場分散風險。

接受調查的352間本地公司中，90%港商看好未來2年跨境電商發展。

清關、退貨問題仍惹憂 信保局：度身訂造保險方案

不過該調查也直言，業內人士面臨諸多問題，在線下交付中，首要難題即清關程序複雜。有38.4%的受訪企業，認為清關程序繁複；31.3%則認為退貨程序複雜以及成本高昂；及29.8%認為難以管理國際交付，尤其是小宗訂單等。

而費用、匯率、退款同樣帶來挑戰，51.1%認為第三方電商平台的高額佣金、付款周期長存在問題，而46.6%的企業表示，面對匯率波動、匯兌成本高昂的難題。

信保局就表示，今年先後與金融科技公司、再保險公司，以及銀行合作，度身訂造貿易信用保險方案，向香港電商的貿易貸款提供保障，以鼓勵及支持港商獲得貿易融資，發展跨境電子商貿。