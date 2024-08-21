貿發局：中東資金對港投資主要為金融業　對創科及地產服務有興趣

近年受到地緣政治及中美貿易戰等因素影響，港府希望提升與東盟及中東的連接，積極擴大朋友圈。當中與中東連接方面，香港貿發局發言人表示，吸引中東資金的香港商貿項目，主要涉及金融投資行業，如在港設立投資辦事處。中東資金對香港的創新及科技業，包括AI、智能城巿、能源效益，以至醫療健康等範疇都有興趣。此外，香港專業服務對中東資金亦具吸引力，例如在基建及房地產相關服務、珠寶鐘表等方面的貿易。



港商投資中東主要為大型發展項目

貿發局發言人在接受《香港01》訪問時表示，中東資金有意在港投資，一方面是因為他們在亞洲區的投資比例，相對於在美國及其他西方社會仍然為低。另外，考慮到亞洲區發展潛力，香港作為區內營商樞紐和金融投資中心，對中東資金是一個理想的投資平台和目的地貿發局一向積極推動貿易、促成投資項目配對，向具潛力的環球投資者推廣香港在 一帶一路 及大灣區的角色及優勢。

至於反向中東地區能吸引港資投資項目，主要涉及一些大型發展項目，中東地區近來經濟前景預測有相對穩定的情況，都被視為有利的投資因素。吸引中東資金的香港商貿項目，主要涉及金融投資行業，如在港設立投資辦事處。吸引香港資金的中東商貿項目，主要涉及金融投資，讓企業在香港以至中國及亞洲區的投資組合以外，有更多元化的分佈及選擇；此外，香港資金亦偏好投資中東基金及資產，尤其涉及當地資訊科技行業和當地物流系統等方面。

貿發局發言人表示，吸引中東資金的香港商貿項目，主要涉及金融投資行業，對香港的創新及科技業，包括AI、智能城巿、能源效益，以至醫療健康等範疇都有興趣。

中東為本港第五大出口目的地 主要貨品為電訊設備及珠寶

而事實上，從數據來看，中東是香港第9大貿易夥伴，當中以阿聯酋(67.6%)、以色列(17.5%)、卡塔爾(6.0%)和沙特阿拉伯(5.1%)為主。香港與海灣國家的貿易額佔香港與中東貿易額逾8成。去年香港與中東的貿易總額達267億美元(相當於香港貿易總額2.4%)，按年增14.6%。

整體出口方面，中東是香港第5大出口目的地，當中以位列香港第6大出口目的地的阿聯酋為主。去年香港與中東的整體出口達175億美元(相當於香港總出口額3.3%)，按年增8.7%。 在去年，香港主要出口到海灣國家的貨物依次為電訊設備、珍珠、寶石及半寶石、首飾、金器及銀器，及其他寶石或半寶石製成品。

沙特阿拉伯：2019年10月12日，一名沙特阿美（Saudi Aramco）員工在公司位於沙特阿拉伯布蓋格（Abqaiq）油罐旁踏單車。（REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo）

貿發局：繼續積極推動中東與香港商界緊密接觸

進口方面，中東地區是香港第12大進口來源地，當中以阿聯酋、以色列和卡塔爾為主。去年香港從中東的整體進口達92億美元(相當於香港總進口額1.5%)，較對上一年增27.7%。 去年，主要從海灣國家進口的物品衣次為珍珠、寶石及半寶石、首飾、金器及銀器，及其他寶石或半寶石製成品、石油及從瀝青礦物提取的油。

貿發局發言人稱，貿發局會繼續積極推動中東與香港商界緊密接觸，尤其透過旗下的多元化推廣來促成更多合作。貿發局經貿研究亦會全年無休不時發表巿場資訊及機遇的報告及文章，以助香港商界拓展中東業務，同時亦協助中東商界了解香港、以至大灣區的最新發展和機遇。

貿發局在迪拜設有辦事處，透過推出多元化商貿推廣活動，推廣產品及服務，協助港商拓展海外巿場，包括組織商貿考察團讓內地及香港的企業到訪中東的國家，以及組織貿易採購團帶領中東買家參加在港舉行的各項國際貿易展覽，舉辦外展活動促進投資者及專業服務團隊等合作，並透過邀請中東政商界參與特區政府與貿發局合辦的大型國際會議，如「一帶一路高峰論壇」和「亞洲物流航運及空運會議」等，推動中東的商界領袖及企業在香港在基建投資、專業服務、供應鏈管理、航運物流、可持續發展等廣泛領域的發展及合作。