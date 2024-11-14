特朗普當選｜馬克龍：歐盟或陷與中美雙重貿易戰　勢加速歐洲分裂

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）日前警告，隨着美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次上台，歐洲有可能被其經濟政策分裂，最壞情況甚至是使歐盟陷入與美國和中國的雙重貿易戰。



彭博社14日報道，馬克龍在有關歐洲競爭力的討論會上分析，預料下一屆美國政府將不惜冒着破壞歐美之間價值鏈的風險，繼續大力保護國內市場。他說：「我們顯然正在進入一個充滿關稅戰的世界。」

特朗普在競選期間提出對所有國外商品徵10%至20%普遍關稅的想法，這可能會影響歐洲依賴出口的行業，包括汽車和化工等產業。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）同日提到，美國一直在透過補貼計劃將工業生產帶回自己的國家，與此同時又以高額進口關稅封鎖國內市場。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓的君悅酒店與共和黨眾議院議員會面時發表講話。（Reuters）

另一方面，歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查，加劇中歐之間的貿易緊張關係。馬克龍在討論會上致辭時強調，他們需要了解歐盟將如何陷入與中國的貿易戰，因為屆時每個人都可能被徵收報復性關稅。

報道稱，歐盟與中國貿易衝突、對華電動汽車加徵關稅已經使歐洲國家加劇對立，尤其是德國及其汽車製造商強烈批評此舉。

馬克龍認為，當歐盟陷入雙重貿易戰時，成員國之間或會因不同產業部門和國家利益而產生分歧，某些國家會非常依賴中國市場，而另一些則更依賴美國市場，使歐洲日趨分裂。