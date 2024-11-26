特朗普應該明白，貿易戰已經不好打了

美國當選總統特朗普11月25日在社交媒體稱他上任後將向中國商品額外徵收10%關稅。給出的理由是北京沒有采取足夠有力的措施阻止非法毒品從墨西哥進入美國，「在毒品停止進入美國前，我們將對中國進入美國的所有產品額外徵收10%關稅。

特朗普曾在選前放話，將因芬太尼問題對中國徵收關稅。此次的10%關稅算是兑現承諾。新一屆美國政府還沒開始執政，中美貿易戰的第一槍已經打響。

芬太尼問題是特朗普第一任期就非常關注的問題，當時中美曾達成共識。此番特朗普舊事重提，未來中美就芬太尼問題接觸，再次達成共識的可能性非常高。特朗普優先打出芬太尼這張牌，有何意圖？是以此為談判籌碼展開談判，進而製造中國讓步的假象，還是真的想要打貿易戰？

拜登選擇保留特朗普的對華關稅，但是並沒有將關稅當做是美國的強有力武器，不是拜登不如特朗普聰明，而是聰明人不會將關稅手段看得這麼重。圖為2024年11月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與候任總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。（Reuters）

特朗普選舉期間還多次揚言對中國商品徵收高達60%至100%的新關稅，特朗普會一步步添加關稅，還是未來一步到位增加60%到100%的關稅？

第一個任期，特朗普已經對價值超過3000億美元的中國進口商品徵收了高達25%的關稅，而拜登政府則基本上維持了這些關稅。中美經濟狀況可以承受特朗普眼下所說的10%關稅，但很難承受60%到100%的關稅，這是大多數經濟學家的預判。特朗普沒有一上來就祭出60%關稅大棒，是試探中國，還是深知過高關稅不現實之下的理性選擇？

特朗普的美國優先、孤立主義，讓大多數國家苦不堪言。特朗普的強勢在美國的大國地位加持下顯得格外霸道、威力十足。但是特朗普必須明白，貿易戰已經不那麼好打了。

首先，徵稅會降低外國商品的競爭力，進而給美國本土產品帶來更廣闊的市場，有利於製造業回流美國，創造更多的就業機會。但是關稅也會助長通脹，並推高美元走勢；強美元之下，反而會助推外國商品流入美國，製造業回流美國又會是難以實現的。可見關稅大棒並不總是奏效的。

特朗普第一任期中美貿易戰初期焦點在大豆，中國一度暫停進口美國大豆，後又恢復進口，特朗普將此作為戰果。實際上由於中國需求太大，仍有必要入口美國貨，非特朗普施壓的結果。（路透社）

特朗普偏愛關稅大棒，是因為關稅能夠被美國選民輕而易舉理解。深層複雜的符合美國國家利益的經濟治理，並不見得是普世大眾的。從政治私利看，特朗普必然選擇關稅大棒。從美國國家利益出發，關稅是有很強侷限性的競爭手段。

特朗普可以爭取選民的支持，但無法說服絕大多數的精英階層支持他的政策。第二任特朗普仍然使用關稅大棒，如果超過一定經濟承受能力的關稅，必然從內部開始引發反抗。各國為了反抗關稅，已經在美國國內展開了遊說。有了特朗普第一任期的鋪墊，第二任期關稅戰也會演變為美國國內的鬥爭。特朗普劫持了共和黨，改變了美國。但是傳統的政治治理邏輯也必然影響了特朗普。特朗普終會認識到，大國政治絕不是隨心所欲，關稅戰不是那麼輕易就打得贏的。

其次，為了應對美國的關稅勒索，包括中國在內的不少國家都已經有了應對經驗。或拓展內部市場，或重新開拓國際市場，或以反制舉措同美國談判。可以說，應對美國的藥方已經成熟。

特朗普手中的牌如果還是原來的老套路，那無可厚非效果將大打折扣。特朗普再次提起芬太尼問題，並以此向中國徵稅，與中國而言，並不是新鮮事。特朗普除了威脅增加關稅額度，除了舊事重提，還能做什麼？

中美貿易戰並非無解。2020年1月5日，中美第一階段貿易協議正式簽署。圖為時任中國國務院副總理劉鶴（左）在簽字儀式上向美國總統特朗普（Donald Trump）伸手。（Reuters）

第三，中美之間的競爭，是爭奪市場，爭奪朋友，爭奪人心的戰爭。特朗普奉行美國優先、孤立主義，揚言對所有其他國家進口商品徵收10%至20%的關稅，將衝擊美國的大國地位。中國開放包容，歡迎各國搭便車，將為中國爭取更多的朋友。

前不久中國國家主席習近平在南美洲參加APEC和G20兩場峰會，處處展現負責任的大國形象，沒有針對特朗普，卻處處讓特朗普的孤立主義顯得格格不入。

通過關稅，特朗普也許會讓不少國家對美國非常忌憚，但世界第二大經濟體中國敞開大門，意味着中國是美國之外的不二選擇。以往各國面臨在中美之間如何中立的艱難選擇，現在特朗普讓不少沒有後路的國家不得不選擇同中國合作。封鎖孤立中國，在特朗普美國優先的加持之下，將面臨戰略性潰敗的糟糕局面。