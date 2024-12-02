UNIQLO母企迅銷創辦柳井正﹕日本企業去中國化　是行不通

UNIQLO母企迅銷（6288）創辦人兼董事長柳井正，日前接受英國傳媒訪問時指出，UNIQLO無使用新疆棉。而《日經中文網》今日刊登今年10月對柳井正的訪問，當時他指出中國的重要性不會改變，又指出日本企業的「中國化」做法是行不通。



柳正井指出日本服裝企業推行「去中國化」是行不通，又表示難輕鬆建成大規模工廠。透過多年的失敗歷史，知道是不可能輕易建成如中國的工廠。

他又表示公司在公司擴展時，同時亦實現增長，通過齊心協力，中國的紡織業正不斷發展。

柳井正近日在東京接受《BBC》訪問時，談到公司在原料來源與製造方式上的透明化措施時，表示公司沒有使用來自新疆的棉花，為他首度直接回應相關爭議。至於公司所使用的棉花來源，柳井正停頓一下後表示，若自己再解釋下去，那就變得太政治化，「所以我們的說明到此為止」。

消息傳回中國後引起巨大爭議，除登上微博熱搜，大批網民更揚言要抵制UNIQLO。

在內地擁有逾900間分店

中國一直是UNIQLO的重要市場，同時也是品牌主要生產中心。據《路透》報道，迅銷集團在中國內地有超過900間分店。而整個大中華地區，包括台灣、香港的業務，佔該公司營收的20%以上。