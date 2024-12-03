瑞銀料明年中國區併購交易額　至少回升15%　短期仍難見海外大單

瑞銀回顧本年及展望2025年併購市場，該行亞太地區併購部聯席主管盧穗誠表示，今年雖然是中國區從2015年以來，併購額最低的一年，但來年復甦有望。預計2025年情況一定好過今年，料中國區整體交易量至少增長超過15%。



他指出，私募基金交投漸暢旺，預計帶同港股私有化氣氛回暖，惟提醒海外併購大單，不似數年前頻出現，因此料併購規模仍受限。



中國區併購額跌至2015年來最低 料全年挫15%

根據瑞銀披露，預計今年全年併購交易額為3250億美元，相當於按年下跌15%，為2015年至今最低水準。而年初至今，現已完成的交易額為2970億美元。不過其透露，瑞銀今年表現尚佳，港股私有化已完成5單。

面對未來復甦，盧穗誠舉例稱，2016至2019年，曾呈現過此種連跌數年的走勢，但2020年就按年增長17%，可作為本輪復甦的參考。

根據瑞銀披露，預計今年全年併購交易額為3250億美元，相當於按年下跌15%，為2015年至今最低水準。（黃浩謙攝）

暫難見海外併購大單 中國私募基金轉關注日韓、歐洲

儘管如此，其仍明言，不可期待即刻回到2015年左右的水準，即高達6000至7000億美元，由於基本面已然不同。當時仍有海外併購的大單，但此種大單貸款成本過高，兼以政府監管的限制，因此料未來3至4年間，都難得見。

而針對明年復甦的預測，盧穗誠表示，中國私募基金除卻直接投資中國，同樣關注海外市場，例如歐洲、以及東南亞等地區的新機遇。且瑞銀已經在過去一年至一年半的時間中，接獲許多有關日本及南韓項目的詢問。

就行業而言，他坦言與半導體相關的行業較難過關，因涉及官方部門的限制。但醫療、健康護理以及汽車等板塊，均贏得市場興趣，但規模就未算大，將限制在10億美元或歐元之內。

盧穗誠表示，中國私募基金除卻直接投資中國，同樣關注海外市場，例如歐洲、以及東南亞等地區的新機遇。（資料圖片）

港敵意併購難操作 或為積攢談判本錢

談及近來有海外資金，單方面增持港股上市公司，市場多有議論為敵意收購。盧穗誠認為，當然希望市場環境可以健康點，但他也坦言，如果細看香港併購的條款，敵意併購很難操作。故而有外國的公司開始增持，可能是希望為來日談判累計本錢，令到「日後傾可以容易啲」。