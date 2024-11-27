瑞銀料明年本港樓價平穩「走量為主」　中國股市中性評級短期走平

美國聯儲局9月以來已減息25點子，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆預計，聯儲局12月將再度減息25點子，明年減息4次，每次25點子。



瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，美國減息料香港息口也將跟隨下調，但按揭利率降低或並不足以扭轉樓市情況，受到特朗普關稅政策等影響，明年整體經濟需要中港政府更多支持，對於樓市也未感樂觀，樓價表現料為平穩，主要會是交易量可能會再改善，「走量為主」。

最擔憂本港寫字樓市場

李智穎又指出，相較本港住宅市場，其實最為擔憂的是本港寫字樓市場，因空置率持續高企，但疫情後不少企業繼續在家辦公模式，結構性需求看不到有所改善。

投資方面，李智穎表示，全球股市中目前最為看好美股，認為最為吸引，預計未來12個月有中雙位數增幅。而亞洲（除日本以外）股市中例如印度及台灣股市，也最為吸引，也料有中雙位數回報。至於中國股市，則給予中性評級，預計僅有單位數增長，但短期內受到特朗普關稅等市場憂慮影響，料表現較為平穩。

特朗普回朝揚言將對中國加徵60%關稅，胡一帆預計，特朗普會分階段加徵中國關稅，預計先會加徵20%，然後會上調至40%，料對於中國GDP有0.7至1個百分點的減少，政府需要出台刺激政策去支持經濟，特別是財政刺激政策，除了目前的發債，還可以在民生及銀行資本金補充等方面推出支持。

料特朗普分階段加徵中國關稅

她預計，今年中國GDP增幅為4.8%，明年政府料提出5%，或4.5%至5%的區間增長目標。若果特朗普加徵中國關稅60%，料令中美貿易大幅下滑70至80%，導致稅基收窄，美國或要求中國購買更多美國產品包括農產品、能源及服務等。

黃金價格近期有所調整，胡一帆表示，明年繼續看好金價表現，主要考慮到地緣政治風險持續，美國聯儲局減息持續，但實際利率仍偏低，而美元會走軟，以及各國央行繼續買入黃金作為儲備，而黃金供應則相較為有限。