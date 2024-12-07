新世界再更換CEO 彭博﹕市場人士及員工關注公司穩定性
撰文：張偉倫
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新世界（0017）於上月29日宣布，於9月下旬起擔任行政總裁的馬紹祥辭任，並由黃少媚接任。《彭博》引述消息人士指出，當日在場聽到有關消息的人士，並無就再更換行政總裁一事提問，但是市場人士及公司員工對於公司的穩定性，以及領導層急速轉換的情況愈發關注。
報道指出由於新世界既在上一個財政年度錄得巨額虧損，亦欠缺清晰的領導層接班計劃，或會進一步影響市場人士對公司的信心。
報道亦引述IMD商學院內涉足家族企業的教授Marleen Dieleman指出，公司由第二代領導層過渡至第三代價領導層時，其中一個挑戰就是決策模式將會有更多人參與。在此階段有關家族須要著力於家族管治，以維持穩定性，並建議可以考慮透過家族議會及約章方式處理。她又指出非家族成員的行政總裁能否成功，家族會否採取新的策略。
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報道指出，鄭氏家族旗下投資旗艦周大福企業，以及新世界均無置評。
報道又引述Creditsights Sngapore LLC的東亞企業研究主管Zerlina Zeng指出，新世界股價或有進一步下跌的風險，又指出資產剝離及去槓桿步伐緩慢，內地住宅及商業物業市道仍疲弱，及欠缺接班人計劃，均為公司面對的挑戰。