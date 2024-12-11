經濟高峰論壇｜京東沈建光：中國AI佈局佔先機　港具人才吸引力

《香港01》經濟高峰論壇今日（11日）舉行 ，提出「興革蛻變，拓新產力」，論壇第三部分討論環節以佈局未來，搶佔人工智能高地為主題。



京東集團（9618）副總裁、首席經濟學家、經濟發展研究院院長沈建光表示，在人工智能AI的競賽中，中國佈局非常有前瞻眼光，是具有先機的，應用場景廣闊，不過其也笑稱「人工智能可以取代一般的經濟學家，取代不了首席經濟學家」！



沈建光表示，在人工智能AI的競賽中，中國佈局非常有前瞻眼光。（羅國輝攝）

中港最大優勢：吸引全球華人人才

沈建光表示，在人工智能的競賽中，內地及香港最大的優勢，便在於可以吸引全球華人人才，當下許多國際龍頭科企的AI科學家，均為華人，具備人才基礎。同場對談的香港科技大學首席副校長郭毅可教授亦認同 ，明言算力可以買、數據可以挖，惟人才最重要。

郭毅可續指，香港人工智能的文章引用率高，商湯（0020）、思謀等公司亦為新星，惟算力仍弱，香港所有的算力不及上海的10%，但香港在醫療、法律等行業大模型中的構建中均有優勢。沈建光就引用京東例子，稱香港對內地大型企業前來落戶，機具吸引力，如京東就已參與穩幣沙盒等項目。

他續表示，美國是2016年提出發展人工智能，但當時中國已經將其寫入了十三五規劃，非常具有前瞻性。而談及歐洲，他指出歐洲現在沒有任何一家拿得出手的平台大型企業，只依靠罰款度日，是自食其果。相比之下，通過經濟自身的力量調節，中國的做法是很聰明的。