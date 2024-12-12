經濟高峰論壇．片｜于品海：香港發展新質生產力要自我革命破瓶頸

《香港01》今日（11日）舉行經濟高峰論壇2024，《香港01》創辦人于品海發表演講，並與香港大學當代中國與世界研究中心研究員、哲學系助理教授黄裕舜對談。于品海認為，香港過去依賴傳統產業和固定經濟模式，未能充分利用數據、人才及創新技術等生產要素，令發展遇到瓶頸。他寄語香港要有「自我革命」精神，重新審視定位，於產業升級轉型應用數據與科技，令香港發展再創新一頁。



于品海以「香港如何發展新質生產力」為題發表演講，表示新質生產力概念源於國家主席習近平提出的「新發展理念」，其核心在於創新，透過技術革命性突破、生產要素創新性配置，以及產業深度轉型升級，催生出新質生產力。于品海解釋，「創新」不僅限於科技創新，還包括組織創新、制度創新及思維方式的革新。

談到香港如何發展新質生產力，于品海強調香港必須理解並適應這一套全新的經濟思維模式，才能在全球競爭中保持優勢，亦必須回答多個疑問——要發展哪些產業？如何創新？需要哪些人才？香港作為一個資本主義社會，要如何改革？改革甚麼？

《香港01》創辦人于品海以「香港如何發展新質生產力」為題，於經濟高峰論壇2024發表演講。（羅國輝攝）

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于品海又認為，香港過去提升生產力過度依賴傳統產業和固定經濟模式，未能充分利用數據、人才及創新技術等新型生產要素。他指出，數據的重要性已經與資本、勞動力、土地並列，香港需要重新審視定位，於產業升級轉型應用數據與科技，突破發展瓶頸。

最後，于品海最後以習近平提出的兩個「破」作結，指香港要改革，必須達到兩個「破」，一是破除利益固化藩籬，二是破解社會經濟深層次矛盾。他寄語香港必須要有「自我革命」精神，才能成功解答香港各個產業如何轉型及如何發展新產業等命題。