總商會指無需太擔心財赤　支持發債融資　惟公務員減薪或損士氣

總商會於美國大選後，今年11月12至26日開展商業前景調查，對於2025年，有31.1%的公司預計來年業務有所增長，而45.2%則預料其業務維持不變。



但對於香港來年經濟，企業就未算樂觀，看淡的佔比有44.3%。總商會預測，港經濟仍面對內外挑戰，預計明年經濟增長略降至2.3%，商品出口的增長更會由今年的8.9%大幅降低至2%。不過伴隨三跑、啟德體育園等啟用，本地零售回暖，零售銷售增長將由-6.9%轉正為2%。



料港明年GDP增長放緩至2.3% 支持政府發債融資

今年千億財赤引發全港市民關注，總商會主席陳瑞娟就表示，社會不需要太擔心，因為當前財赤包含了此前疫情、社會動盪的累積。目前需區分經常性支出，以及資本支出，如若為了持續性發展而產生赤字，是可以接受的，她亦支持政府發債融資。

對於有意見提出公務員減薪，她就認為，當前政府續有許多措施推進，公務員的士氣非常重要，減薪會令士氣受損。不過，卻可以考量加薪的幅度，例如根據CPI通脹數據，決定加薪幅度。

根據總商會預測，料港今年GDP增長2.4%，明年就放緩至2.3%。此外2025年的整體通脹率料為2.0%，明年底的失業率就較今年底的3.1%，略升至3.3%。

對於香港來年經濟，看淡的受訪企業佔比有44.3%（資料圖片）

44.3%受訪企業看淡來年經濟 另近四成企業擬為員工加薪

根據其調查結果，有31.1%的公司預計來年業務有所增長，而45.2%則預料其業務維持不變。對於香港來年經濟，看淡的佔比有44.3%，另有25.1%認為維持不變，18.3%則認為表現正面。

在薪酬與人手方面，有26%受訪企業計劃增聘人手，49.8%會維持人手不變，有17.4%計劃裁減員工。另外，39.7%表示會為員工加薪，只有1.8%受訪公司表示計劃減薪。

調查在上月12至26日進行，收到219份有效回覆，近57%來自中小企。按行業劃分，近29%受訪企業是專業及商業服務業，逾19%為進出口及批發業，10%為金融服務業。