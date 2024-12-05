特朗普回朝｜經濟學家降本港明年GDP增幅預測至2.2%　星洲則獲升

撰文：顧慧宇
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《彭博》調查顯示，隨著特朗普明年回朝對外加徵關稅，進一步拖累中國內地經濟，香港增長可能面對壓力，經濟學家下調香港明年經濟增長預測0.4個百分點至2.2%。與此同時，新加坡明年經濟增長預測，則略被上調0.1個百分點至2.6%。

調查顯示，經濟學家將香港明年上半年的季度增長預測，下調至少0.5個百分點。根據過去一周29位經濟學家的最新預測中位數，明年全年增長預測從2.6%下調至2.2%。

特朗普2.0及內地有限刺激政策沖淡減息利好

Natixis高級經濟學家Gary Ng表示，在特朗普2.0和中國有限的刺激措施下，香港的經濟壓力將變得越來越明顯。雖然較低的利率可能會有所幫助，但不確定的路徑仍可能影響消費和投資的復甦。

香港政府將今年的GDP預測從2.5%至3.5%的範圍修正為2.5%。華僑銀行經濟學家姜靜預計， 今年經濟成長率為 2.4%，明年經濟成長率預計將放緩至 2.2%。

圖為新加坡市景（Getty）

上調新加坡明年增長預測略至2.6%

新加坡方面，經濟學家將第三季的預期下修逾一個百分點至1.5%，預計明年第四季經濟將成長2.5%。不過，明年前兩季經濟增幅高達3.5%。33位經濟學家並將明年的年度預期從先前的 2.5% 上調至 2.6%。

標普經濟學家Ahmad Mobeen表示，由於全球貿易可能放緩，美國提議的提高關稅可能會減緩新加坡的出口增長。中國經濟放緩為旅遊業、商品出口和外來投資帶來風險，而隨著國內導向產業企穩，這些領域是新加坡經濟成長的主要推動力。

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