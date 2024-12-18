內媒指保時捷中國大裁員　正式員工削一成　經銷商料減35%至百間

豪車市道低迷，保時捷Porsche中國再傳出裁員消息。綜合內媒消息，保時捷中國擬啟動裁員，正式員工裁員10%，外判員工就削減30%，賠償方案為「N+6」。但內媒另引述消息人士證實稱，並非所有人都可有如此高額賠償，部分賠償方案為「N+3」。



預計經銷商數量縮至百間 首三季在華銷量挫三成

此外，公司預計在2026年底前削減店鋪數量，會將經銷商數量控制在100間左右。截至去年底，公司經銷商數量約為154家，相當於減少了約35%。

而此前公司在中國的銷量大跌，今年首三季度，在中國内地賣出4.33萬輛汽車，按年大跌29%，拖累全球銷量下降7%至22.6萬輛。而車型Taycan的成績尤其慘淡，銷量下跌了47%。

綜合內媒消息，保時捷中國擬啟動裁員，正式員工裁員10%，外判員工就削減30%。（資料圖片）

保時捷中國：不會透過犧牲價格換銷量

保時捷中國否認裁員，但稱會進行內部組織架構重組，強調會提升各部門和項目的效率，根據實際情況，相關措施涉及間接和直接人力成本。

保時捷中國總裁及執行長潘勵馳確認，未來兩年將逐步對網路進行淘汰優化，但他也表示，公司不會透過犧牲產品價格換取銷售增長，單純追求銷量不是公司的目標。