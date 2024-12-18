特朗普回歸白宮　市場憂再爆發貿易戰　羅奇卻料中國手握多張王牌

美國候任總統特朗普將於下月重返白宮，外界關注會否引發新一場中美貿易戰。曾發表「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇，近日在英國媒體撰文，指出中國手握中美貿易戰多張「王牌」，包括用於尖端產業的關鍵礦產資源，以及由中港兩地所持有﹑合共逾萬億美元的美國國債。



他指出近期美國提高對中國的出口管制，本輪重點為晶片名半導體製造設備，並將140家中資企業列入實體清單。不過中國迅速作出反擊，包括禁止或限制美國從中國購入多種關鍵礦物及石墨，並以外科手術式打擊來形容中國的行動。因為有關資源對美國關鍵產業具有重要戰略影響。

羅奇又指出中港兩地合共持有逾萬億美元美國國債，可視為終極金融武器，又預期中國或可能在美國即將進行的國債拍賣進行罷買，甚至在更極端情況下進行拋售。此舉或對美國經濟帶來毀滅性打擊。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中國為美國第3大出口市場

羅奇亦指出中國為美國第3大出口市場，建議他上台後應少些思考單邊行動，並多思考相關行動產的報復效應。他又相信中國擁有更多王牌，可以發出截然不同的訊息。