美股｜聯儲局料放慢減息　道指收市瀉1,123點　納指挫3.56%

美國聯儲局周三（12月18日）公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘，但點陣圖顯示明年料只減息兩次，加上聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）隨後發表偏鷹講話，美股急跌。 道指至收市跌1,123點，是連續第10個交易日下跌，創1974年來最長跌浪； 納指瀉3.56%，標指失守6000點。



圖為2024年12月18日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

中概股指數收跌2.41% 恒指夜期高水8點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌2.41%。其中，阿里巴巴挫2.47%。恒指夜市期貨收報19,873點，跌8點，較恒指收市19,864點，高水8點，成交8,991張。

道指收市報42,326.87點，跌1,123.03點或2.58%；納指收報19,392.69點，跌716.37點或3.56%。標普500指數報5,872.16點，跌178.45點或2.95%。

圖為2018年7月11日，人們走過位於中國北京華貿中心的特斯拉（Tesla）中國總部外陳列室。（Reuters）

Tesla瀉逾8% Amazon跌4.6%

多隻大型股重創，Tesla股價最多挫11%，至收市瀉8.28%；Apple跌2.14%、Amazon跌4.60%、Google母公司Alphabet跌3.59%%、微軟跌3.76%。AI晶片龍頭Nvidia亦從原本反彈逾4%，至收市倒跌1.14%。

隨著比特幣（Bitcoin）價格回落，加密貨幣概念股票下跌。 MARA Holdings挫12.15%、Riot Platform跌14.46%。