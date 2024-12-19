金管局公布首批GenA.I.沙盒參與者　10家銀行15個用例入選

金管局與數碼港今日公布首批生成式人工智能（GenA.I.）沙盒參與者名單。在40多個建議方案中，來自10家銀行和四家技術合作夥伴的15個用例被選為GenA.I.沙盒的首批參與者。每個用例均經過由學術界、金管局和數碼港專家組成的評選委員會嚴格排序，重點考量用例的創新水平、技術複雜性、對行業的預期貢獻，及是否遵循公平使用原則。



建議用例主要圍繞提升風險管理、反詐騙措施及客戶體驗。通過GenA.I.沙盒，銀行將探索GenA.I.在處理大量文件和非結構化數據方面的獨特能力，及其對跨媒體輸入和輸出（如文本、音頻和圖像）的處理能力。具體例子包括自動化處理非結構化數據，以加強信貸評估和詐騙偵測，及改良傳統的預設聊天機器人，處理更個人化和複雜的查詢，以提升客戶服務。

入選的參與者將可陸續開始使用數碼港營運的人工智能超級計算中心的專屬平台，預計技術測試將於2025年初開始持續至2025年中。金管局及數碼港將在測試過程中以互動和持續演進的方式，向參與者提供監管意見和技術支持。金管局亦會從測試中汲取經驗，並與業界分享實務指引。

金管局副總裁阮國恒表示：「我們樂見銀行業熱衷探索GenA.I.，反映不同規模銀行對其業務和服務應用嶄新技術持積極和開放態度。隨着市場持續創新，GenA.I.沙盒將為業界提供一個風險可控的試驗場。我們期待參與者的測試成果，並會與業界分享經驗。我亦感謝陳教授2、譚教授3和姚教授4在評選委員會提供寶貴的專業意見。」

金管局計劃在2025年第1季末公布GenA.I.沙盒第二批參與者的申請程序，並將在申請截止前分享首批參與者的見解和經驗，以協助第二批參與者制定測試用例。

滙豐驅動聊天機械人處理客戶查詢提升詐騙調查流程

滙豐將參與由GenA.I.沙盒。滙豐將透過GenA.I.沙盒，在風險可控的沙盒環境中開發及試驗用例，內容包括為銷售團隊定制金融市場洞察，利用GenA.I. 驅動聊天機械人處理一般客戶查詢，提升詐騙調查流程，透過實時通話分析進行交易追蹤。

滙豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradović）表示：「隨著人工智能（AI）快速發展，GenA.I.已成為現今備受關注的議題。我們很榮幸參與由金管局推出的GenA.I.沙盒，為銀行業和監管機構提供了一個獨特的平台，共同探索這項技術的潛力，為社會帶來便利的同時，亦應對新的挑戰和風險。從沙盒中汲取的經驗將有助推動GenA.I.的創新發展，以及制定負責任地應用AI的監管框架。」

中銀香港探索創新人工智能應用 聚焦提升客戶體驗及防範欺詐

中銀香港將於沙盒開展為期六個月的概念驗證(Proof-of-Concept)，以推動GenA.I.在銀行業的應用實踐，提升客戶體驗及加強防範欺詐能力。中銀香港將測試採用由 GenA.I.支援的普惠金融智能助理，通過數碼互動體驗形式為客戶提供即時且全面的資訊，除了銀行服務、產品及優惠外，亦包括防範網絡詐騙的資訊及金管局的理財教育知識，協助客戶提升防騙意識。中銀香港亦將試驗利用GenA.I.加強前線員工的防欺詐能力，以應對層出不窮的數碼詐騙手法。

中銀香港副總裁陳文表示:「中銀香港非常榮幸參與GenA.I.沙盒,驗證創新技術的可行性與實用性。本行一直致力將數據應用和人工智能技術融入全方位的銀行服務，並積極研究及發掘GenA.I.的潛力與應用,以進一步提升個人化及智能便捷的銀行服務體驗，同時加強風險管理能力。本行期望通過累積實踐經驗,為GenA.I.在金融領域的廣泛應用奠定堅實基礎,進而推動本地金融生態系統的可持續發展。」

渣打探索加快按揭申請及提升營運效率的方案

渣打香港宣佈，成為首批參與香港金融管理局（「金管局」）生成式人工智能（GenA.I.）沙盒的金融機構，將就按揭申請及內部資料管理系統（Knowledge Management System, KMS）兩大範疇進行測試，以探索人工智能（A.I.）當中的大型語言模型（Large Language Model, LLM）在提升銀行服務及營運效率的應用。

金管局於今年8月與數碼港推出新的GenA.I. 沙盒，促進銀行業負責任地推展GenA.I.的科技創新，讓銀行在風險可控的框架內測試各種GenA.I.的創新用例，鼓勵銀行研究更多應用場景，包括提升風險管理、反詐騙及客戶體驗方面的潛力，並且提升銀行服務及運作效益。

渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示：「我們非常高興參與GenA.I. 沙盒的測試，發掘有關技術在提升銀行服務、風險管理等領域的潛在應用。渣打香港將研究運用GenA.I.分析工具，優化按揭貸款審批流程，讓客戶更快獲得審批結果。另外，我們亦會探索以GenA.I. 支援內部資料管理系統，提升營運效率。人工智能及其應用正處於高速發展階段，我們會全力推動金融業負責任地應用人工智能 (Responsible A.I.)，在確保客戶得到保障及有效風險管理的前提下，積極研究通過A.I.及大數據分析，推動創新，為市民帶來更多便利。」