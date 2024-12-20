財庫局﹕政策方向是「做大個餅」　港股市場深度及活躍度不斷改善

財經事務及庫務局於社交媒體發文，指出隨着內地9月中推出支持經濟的政策措施，香港股市市場氣氛改善，交投轉趨活躍，10月和11月合計的股市平均每日成交額為2,083億元，遠高於首九個月的1,133億元。投融資市場的活躍度，同樣體現於首次公開招股集資及衍生產品交易。今年首11個月，IPO集資金額為790億元，較去年同期上升110%，期貨及期權平均每日成交量超過150萬張合約，較去年同期上升16%。各項數字顯示，香港作為國際投融資及風險管理中心的地位穩固，繼續成為全球投資者青睞的市場。



當局指出，政策方向是不斷做大市場規模和容量，亦即「做大個餅」，令投融資及風險管理的交易量在中長期不斷上升。有參與者選擇不再參與市場，屬個別商業決定，其涉及的市場佔有率也非常有限。客觀地觀察近期及過去幾年的市場數據，香港市場的交易活躍度和深度明顯不斷改善。願意持續投資及開拓新業務的參與者，肯定可以從中發掘大量商機。

當局又表示，證監會在今年第三季收到2,496宗牌照申請，當中2,426宗申請來自個人，分別較上季及去年同期增加30%及23%，餘下70宗則來自機構，分別較上季及去年同期增加15%及56%。整體持牌機構及人士和註冊機構的總數為48,263，與今年首季相比增長0.9%。這明顯展示出從業員個人及機構皆持續積極參與香港金融市場。

11月14日首次啟動打風不停市

政府及監管機構將持續推動市場改革，力求不斷提升香港市場的效率及競爭力。今年9月起成功實施惡劣天氣交易安排，在惡劣天氣下維持香港證券及衍生工具市場的正常運作。在11月14日，惡劣天氣交易安排首次啟動，所有市場運作順利。這項舉措不僅提升了港股市場的整體競爭力，亦使投資者能夠在香港惡劣天氣下透過滬深港通進行交易。此外，港交所近日就建議下調香港證券市場股票最低上落價位刊發諮詢總結，公布分兩階段下調適用證券的最低上落價位。此舉將降低市場整體交易成本，提升價格發現效率，有助鞏固香港市場長遠競爭力和吸引力。