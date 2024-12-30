港投公司：料CIES投資組合年底規模至少6億元　4機構入選基金經理

港投公司就「新資本投資者入境計劃（CIES）」中投資組合細節，再行披露。公司上月初公佈，將公開物色2至4名基金經理，今次公示指出，經遴選決定任命四家機構為相關的基金經理，分別為Betatron Venture Group、英諾天使基金、概念資本及慧科科創投資有限公司。



根據港投公司最新的估算，「投資組合」截至今年底的規模至少為6億港元，將會平均分配予上述獲選基金經理，並於2025年首季啟動有關投資工作。



陳家齊早先指揀定標準為「對香港有心」

上月初，行政總裁陳家齊闡釋稱，揀定基金經理的標準，須展現出「對香港有心」，但未必出身香港。其當時續指，基金經理需提出2大新主題，每個主題下再另設投資組合，而基金經理需也自行投資該組合，同步承擔投資的風險亦或輸蝕。

公司指出，上述基金經理均在提案中提出在香港擴展業務的具體方案，展示對在香港長遠發展的承諾，並有清晰的投資策略。他們建議的投資主題包括低空經濟、樂齡及智慧生活科技和智能文娛體驗等。

港投指，基金經理建議的投資主題包括低空經濟、樂齡及智慧生活科技和智能文娛體驗等。（資料圖片）

中銀保誠獲委任為行政服務機構

就資產管理行政及相關服務方面，港投任命中銀國際英國保誠信託有限公司（「中銀保誠」）為行政服務機構。中銀保誠將在2025年第一季向CIES申請人發出資金注入及轉移相關通知，並會與上述基金經理緊密協調。以上提案邀請及遴選過程均由畢馬威會計師事務所監督，並由高偉紳律師行提供法律意見。

根據港投公司最新的估算，「投資組合」截至今年底的規模至少為6億港元，將會平均分配予上述獲選基金經理，並於2025年首季啟動有關投資工作。（資料圖片）

「投資組合」截至今年底規模至少為6億元

根據港投公司最新的估算，「投資組合」截至今年底的規模至少為6億港元，將會平均分配予上述獲選基金經理，並於2025年首季啟動有關投資工作。

港投指出，今次物色，獲得的市場反應踴躍，顯示投資機構對香港未來發展的信心。提案書所提倡的投資領域甚具潛力，並展示了高質量產業發展趨勢。