新加坡試行4天工作制　周五不上班　95%公司老闆卻Say No

新加坡試點四天工作制，實施情況如何？據內地媒體報道，去年12月1日，新加坡發佈勞資政靈活工作安排要求指導原則。這套原則鼓勵僱主通過正規流程，評估僱員提出的靈活工作安排需求，比如是否可以嘗試四天工作制。如果員工提出申請，僱主需在兩個月內進行回應，如果僱主拒絕履行，則需要提供明確的書面理由。



指引並無法律約束力

不過，指引並無法律約束力，並沒有要求僱主一定要為員工提供靈活工作安排的選項。大多數僱主在接到員工的書面申請後，以增加成本、不利於生產或不可行為由，拒絕批准員工的申請。

根據新加坡全國僱主聯合會的調查，95%的僱主表示現階段不會實行四天工作制。究其原因，不少企業擔心減少工作天數會影響生產力，特別是中小企業，更傾向於靈活安排，比如遠程辦公或彈性工時。

新加坡（Singapore）排名第32。圖為6月30日，鏡頭下新加坡濱海灣著名地標魚尾獅一景。（AP）

新加坡法定每周工時44小時

而新加坡的法定工作時間是每週44小時。很多新加坡本地公司為5天半工作制，即周一到周五全天（8小時）及周六上午（4小時）。也有不少公司（多為外國公司）採取5天制，但每天的工作時間接近9小時。

翻查資料，有關每周4天工作的指引，由新加坡勞工部、全國工會大會及人力資源部三方成立的工作小組──新加坡全國僱主聯合會（Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices，TAFEP）日前所提出，反映了當地政府及企業為挽留人才而放寬辦公要求。TAFEP助理秘書長楊涴淩（Yeo Wan Ling）表示，在決定留下或重返勞動力市場時，能否獲得靈活的工作安排，往往是護理員、女性工作者及資深員工的主要考慮因素。

該指引要求新加坡所有公司建立一個流程，讓員工提交正式的彈性工作安排申請。雖然指引不具法律效力，但企業不能以違背傳統、或以不相信彈性工作為由拒絕員工申請，但可以「生產力惡化」、「成本增加」，或因工作性質為由，拒絕批准僱員的申請。公司若拒絕僱員申請，應與僱員探討其他解決方案；而被拒的員工亦可尋求工會或TAFEP協助。