香港中小企也做到4天工作周！戶外運動店CEO強調：不加班不減薪

4天工作周在香港是否可行？

近年不少外國企業試行4天工作周，日本東京都政府亦計劃明年引入4天工作周。香港戶外運動零售及批發商Protrek保捷行在2022年已實行4天工作周，在寫字樓推行兩年，目前有17名員工享受這項福利。保捷行創辦人梁偉倫（Whelan）表示辦公室的生產效率不跌反升，員工為了保住這份工作或者福利，會「自動波」提高生產力，但他強調沒有要求員工加班，也不會因瑣碎公事聯絡放假的員工。他認為4天工作周可以吸引及挽留人才，中小企人人手結構較簡單，會比大企業及政府易落實這項福利。



Protrek保捷行創辦人梁偉倫（左三）出席灣仔分店的開幕儀式。（顏銘輝攝）

保捷行近期在灣仔合和商場開設新分店，創辦人兼行政總裁梁偉倫出席新店開幕，並分享經營戶外運動用品生意的心得。疫情期間，生意下滑，工作量較往常低，梁偉倫便於2022年趁機在寫字樓推行四天工作周。他說：「我喜歡向前想多兩步。四五年前已經有這個概念，聽過外國試這件事。從我們的角度，愈來愈難請人，要留人，都要想辦法，相信很多企業都會想不同古靈精怪的方法。」

梁偉倫稱呼每周的第三天假期為「適健日（Wellness Day）」，鼓勵員工用那天時間去做運動。他說：「最好當然是戶外活動，令他們身體好一點。其實計一計數，他們身體健康一點，請少一些病假，『條數都喺返度』，所以我認為值得去做。」

梁偉倫表示保捷行在2022年開始在寫字樓實行4天工作周。（顏銘輝攝）

保捷行推行4天工作周兩年

保捷行的零售及代理業務包括行山露營產品、戶外運動及旅行服裝。疫情封關，港人無法外遊，露營產品生意上升，但無法彌補羽絨等旅行服裝銷量大跌，整體生意下滑。梁偉倫說：「可能因為實施（4天工作周）的時候生意較低落，不是很忙，適應期相對容易。」

他透露初期摸着石頭過河，最緊要多溝通，在推行前已經咨詢員工，一路不斷調整安排，例如目前約定星期三為開會日，大家盡量不請假，方便面對面商討重要事情。他續說：「差不多試行了3個多月，我們的指引才愈來愈清晰，同事也了解到發生什麼事，不會覺得這只是公司的Gimmick（花招）、『搵笨』或者原來也是要OT（超時工作）的。」

梁偉倫強調要實施真正的4天工作周，不加工時、不加班、不減薪，而且盡量不找放假同事傾公事。他說：「我有時候都看『連登』那些討論區。（網民說）肯定是假的，實質是加長上班工時，假期又會找你開會，call都你暈。實行了兩年，我的同事就很清楚是怎樣一回事。」

梁偉倫強調他公司的4天工作周是不用加班。（顏銘輝攝）

梁偉倫：寫字樓員工生產力「自動波」提高

推行四天工作周兩年，梁偉倫認為這個改革利多於弊，提升了生產力。「個個（員工）都是聰明人，懂得怎樣做。」他說：「一定會將自己的生產力提高，去保住那麼好的福利。如果只想討着數，做少一點，公司達不到生產力或者做不成生意，最終他失業、轉工，吃虧的是他自己。如果他不在這個間公司工作，找不找到另一間有四天工作周的公司？於是他們的生產力就會『自動波』提高。」

他續說：「已經兩年了，我看不到寫字樓的運作有什麼甩漏。就算有，都絕少的，而且是那種你不行4天工作周才會有的甩漏。」在請人方面，他說：「抬頭寫明4天工作周，已經比以前明顯多人來應徵。」

梁偉倫與出席灣仔分店開張儀式的嘉賓寒暄。（顏銘輝攝）

舖面前線難實行4天工作周

梁偉倫的公司大約有五、六十名員工，大部分是零售前線及倉庫。既然寫字樓順利落實四天工作周，有沒有想過推行到其他部門？梁偉倫搖頭道：「短時間內沒有考慮，因為可行性相當之低，是人手不足的問題。工種不同，其實是相當困難，我寧願為他們做好其他福利。大家都明白，在香港請人，請前線比起請白領困難。」

他續解釋難請前線員工：「不是出錢的問題，是現在新一代肯不肯做的問題。很多做斜槓族也好，或者KOL（網絡紅人）也好，有很多自由時間的。如果你要他做長工去返一間舖頭，真的很難找到人。如果再去推行（4天工作周），我要先找到更多員工，真是難上加難。」

梁偉倫與朋友在90年代創辦保捷行。（顏銘輝攝）

公司細、層級少易推行4天工作周

寫字樓的員工有4天工作周，但舖面的前線員工卻沒有，會不會令人覺得厚此薄彼？梁偉倫強調溝通十分重要，他說：「我經常與前線同事溝通，告訴他們為何沒有4天工作周？原因就是，寫字樓同事一上班就集中精神對住電腦，不會像你們在沒有客人時可以玩電話、跟同事聊天。我不介意你們這樣做的，因為工種不同。」

他補充，舖面員工本身的福利比寫字樓員工多，例如有關愛假期、旅遊假期。他說：「我們計過前線全年平均當然沒有4天（工作周），都是5天左右（工作周），有很多古靈精怪的假期，生日假期也好，陪阿媽看醫生的假期也好，很多這些東西。」

梁偉倫認為最重要是溝通，一方面跟實行4天工作周的同事交流，調整具體安排，另一方面要跟未能受惠的其他部門員工解釋清楚。（顏銘輝攝）

總結推行4天工作周的兩年經驗，梁偉倫認為公司細是成功的重要原因，鼓勵香港的中小企嘗試。他說：「我可以想像到，如果是大公司做就相當困難。你部門與部門之間溝通，突然間有個人放假，你找不到那個人，很多程序會卡住。愈多部門、愈多層級，就愈難實行這件事。我們是中小企，層級少，很多時我可以直接找到落手落腳的員工，免卻很多溝通的程序及誤會。」

他表示最近看到新聞，日本東京都打算在公務員推行4天工作周。他說：「如果（東京都）實行得到，我覺得香港中大型的公司都可以參考一下。既然那麼多政府、機構都面對請人難、人口老化、講求work life balance（生活工作平衡），大家其實都要提前想多兩步。」