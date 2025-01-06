憶與巴菲特談論蘋果　段永平﹕商業模式勝可口可樂　股神咁樣回應

據《新浪科技》報道，在浙江大學周日（5日）舉辦的「段永平學長回校見面會」上，有中國巴芐特的段永平，談及一則他與巴菲特的趣事。段永平與巴菲特晚餐時曾聊到可口可樂和蘋果的商業模式。「晚餐的時候，巴菲特説到他小時候曾經是喝百事可樂的，因為那時百事的價錢只有可口可樂的一半。我説，我覺得蘋果的商業模式比可口可樂要好，為什麼説蘋果商業模式更好，我説你看百事可樂價錢只有可口可樂的一半時，你就喝百事了，但Android和iPhone比價錢差了多少，你看真正的蘋果用户沒有人在乎。他説，i got it！那頓晚餐我們再沒聊過蘋果。」



在活動上，主持人提問，當下年輕人應該如何應對經濟下行周期呢？段永平回答表示﹕「其實當下老年人也應該面對這個問題，這跟年輕人有啥關係？沒關係，我真不知道該怎麼回答這個問題。好自為之的，我們確實面臨這個問題，這當然好一點吧，你還是可以找到好工作的，你還可以先讀個研，實在不行再讀個博。當然，如果你剛好看到有你喜歡的好公司有機會加入，我覺得也是一個很好的選擇，因為我看到即使在經濟不是那麼好的情況下，好公司小日子都過得還不錯。」

稱茅台酒還是難購買

他又指出「比如説騰訊、茅台，像我們公司，其實都挺好。茅台價格下降不等於它公司狀況不好，其實好得很。酒其實還是買不到，我們有渠道購買他們的酒，給的量都很小。」