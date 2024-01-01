小霸王創始人段永平向母校浙大捐款超10億元　有｢中國巴菲特｣之稱

據浙江大學微信公號12月31日消息，著名企業家、小霸王品牌締造者、步步高創始人、vivo和OPPO聯合創始人、浙江大學傑出校友段永平再度向學校教育基金會進行大額捐贈，合計超過10億元（人民幣，下同），用於學校基礎設施建設、人才培養、學科建設、師生文體活動等。



據介紹，自2006年起，段永平校友在浙江大學建設發展的各個關鍵階段多次給予大額捐贈，陸續設立了「浙江大學等額配比基金」「浙江大學永平貸學金」「浙江大學永平獎學金」「浙江大學永平獎教金」「浙江大學信電學院人才引進基金」等項目，支持「浙江大學浚生基金」等，支持建設浙江大學圖書館基礎館、段永平教學樓等。

公開資料顯示，段永平是著名企業家，小霸王品牌締造者，步步高創始人，vivo和OPPO聯合創始人，也是著名投資人，2000年初投資網易獲100倍以上回報，2011年之後重倉蘋果、茅台等公司。他重倉的蘋果和茅台等公司在10年間均經歷過數次30%以上的回撤，但他依然持股不動，獲利均在10倍以上，被外界稱為「中國巴菲特」。

2022年，段永平向母校浙江大學完成兩筆捐贈，捐贈額達到2.7億元。2023年胡潤百富榜，段永平以90億元財富排名第669位。