滙豐香港區行政總裁林慧虹出席記者會時表示,今年面對的不確定性比去年更高,但香港發展前景仍樂觀,相信今年會做得更好,但亦要為最壞情況做準備,「hope for the best, prepare for the worst(抱最好的希望,作最壞的打算)」。



滙豐研究削2024至26年本港本地生產總值(GDP)增長預測,今年及明年僅料分別增長2%及1.8%。

林慧虹表示,今年面對的不確定性比去年更高,包括美國當選總統特朗普上任後的政策、美元走勢、歐元區經濟下行形勢會否轉變、內地刺激措施,以及全球地緣政治風險等對,希望內地政府今年推出更多刺激消費的措施,料除日本以外的升幅達4.4%,高於全球增長預測,當中印度及東南亞增長強勁。

料美國年內減息2次

另外,市場目前預期美聯儲今年會減息兩次,她指,利率預測在特朗普上任後或會有調整,儘管聯繫匯率令港元及美元的利率走勢方向一致,不過不能預期港元利率的升跌幅度與美元一樣,香港最優惠利率的調整仍要視乎本地市况及港銀的信貸成本等各種因素。