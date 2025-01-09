機管局債｜機管局發550億港元等值債券　港歷來最大公開債券發行

機管局今天（9日）為等值70億美元（約546億港元）的多幣種多批次發行定價，是香港發行人歷來規模最大的公開債券發行。市場消息稱，此前總訂單量峰值為256億美元。當中185億港元公開發行是歷來最大型的港元公開債券，同時41.5億美元的發行是自2003年以來香港發行人發行的最大規模美元債券發行。



是次交易也是機管局首次發行多貨幣債券。機管局透過引入可相容多種貨幣的債券結構，吸引多元化的投資者，同時優化資本結構，以支援機場的持續發展。是次發售的分後執行旨在迎合現時不同貨幣的利率環境，以優化機管局的融資成本。

香港國際機場三跑道系統正式啟用，原本雙跑道將變成三條跑道運作，機管局下午安排香港航空、國泰航空及大灣區航空航機同時在三條跑道進行升降。（廖雁雄攝）

港元債最長年期達30年

機管局港元債分4批次發行，從3年期至30年期，規模達185億港元（約24億美元），訂單最高達338億港元以上。當中3年期港元債券是有史以來公開發行港元債券的最大規模，而30年期港元債券是歷來公開發行港元債券期限最長的債券。

離岸人民幣債分兩個年期， 發行規模達32億元（約4億美元），訂單需求最高達95億元人民幣以上。美元債分3個年期，發行規模41.5億美元，訂單峰值200億美元。

該等多筆票據包括105億港元的4.05% 3年期票據、45億港元的4.10% 5年期票據、21億港元的4.25% 10年期票據、14億港元的4.50% 30年期票據、20億元人民幣的2.85% 10年期票據、12億元人民幣的3.40% 30年期票據、13億美元的4.75% 3.5年期票據、18.5億美元的4.875% 5.5年期票據、10億美元的5.125% 10年期票據。

瑞銀：定價仍然非常有競爭力

瑞銀全球投資銀行部副主席兼亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，這是有史以來香港發行人最大的公開債券發行。這次採用了多幣種發行，來達到集資目標並取得最大理想的融資成本。這次強勁的市場需求進一步彰顯了市場對機場管理局的信心和支持，以及其在債務資本市場的優越地位。

瑞銀全球投資銀行部亞洲債務融資部執行董事楊詠程表示，此次發行的規模成就是一項令人印象深刻的壯舉，尤其是在非常繁忙的亞洲一級債券市場，有幾筆大宗交易以及投資級債券領域。儘管實現了香港發行人有史以來最大的規模，但從信用利差的角度來看，該交易的定價仍然非常有競爭力。廣泛的投資者基礎參與，在交易中擁有許多高品質的機構帳戶。

中銀香港及渣打協助發行

渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，渣打銀行很榮幸自 2020 年起支持機管局所有的美元、港元和離岸人民幣公開債券發行，包括這次具有標誌性意義的最新債券發行。是次185億港元債券是香港歷來規模最大的機構港元債券，也是首宗30年期港元機構債券發行，有助進一步支持香港債券市場的發展。機管局去年成功完成首次港元機構發行及長年期離岸人民幣發行，為其開拓了更多具吸引力的融資渠道，並為這次破紀錄的交易奠定基礎。

他指出，過去五年，港元債券巿場的總發行量上升55%至2024年達到約2,400億港元的新高，反映投資者對港元債券的興趣日漸趨升。相信機管局的成功將鼓勵更多香港及其他地區的發行人考慮發行本地貨幣債券，同時鞏固香港作為國際金融中心的地位。

中銀香港環球企業金融部副總經理陳明照表示，中銀香港再次協助香港機場管理局發行多年期港幣、離岸人民幣和美元債券，並擔任本次港元和離岸人民幣幣種的聯席全球協調人、美元幣種的聯席簿記行。本次交易獲得眾多本地和海外機構投資者熱烈認購，突顯香港作為國際金融中心的優勢。展望未來，本行將持續為客戶提供多元化的金融產品和服務，進一步推動香港金融市場的發展。