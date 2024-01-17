機管局債券｜滙豐指首日認購人數與去年綠債相若　中銀客人均9手

【機管局債券／機場債券／機管局零售債券】機管局早前宣布發行50億元零售債券，今日（17日）起公開發售，滙豐發言人表示，經滙豐認購機管局發行的零售債券的客戶人數，與去年香港政府發售零售綠色債券的首日數字相若，反映市場對於能提供穩定收入且較穩健的投資產品有強勁需求。



該行又指出接獲的申請約四分之三經由數碼渠道遞交，證明流動理財已日益成為客戶較喜愛的選擇。此外，由於預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，建議客戶盡早進行認購，並利用滙豐網上理財及流動理財等數碼渠道。

中銀香港稱首日反應理想客戶平均認購9手

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，中銀香港機管局零售債券首日認購反應理想，客戶經電子渠道認購比例約佔7成，客戶平均認購9手。是次機管局零售債券能為投資者鎖定未來兩年半每年定息4.25厘，加上市場普遍預期美國今年開始減息，而近期港息亦見回落，對尋求低風險及穩定投資回報的投資者來說具有吸引力，預期會錄得超額認購。中銀香港作為聯席牽頭行，豁免所有認購及持有機管局零售債券的相關費用。本行鼓勵客戶以方便快捷的電子渠道，包括手機銀行及網上銀行認購機管局零售債券，客戶亦可透過投資服務專線或親臨分行認購。