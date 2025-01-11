投資推廣署︰有信心今年超標完成吸200家辦　印尼大家族反應正面

由貿發局舉辦的旗艦推廣活動「成就機遇．首選香港」(Think Business, Think Hong Kong)，近日在印尼雅加達舉行。投資推廣署助理署長吳國才表示，香港作為國際金融中心，所接觸到的不少印尼大企業，會希望同時在印尼及香港雙重上市。同時大企業家族也對於在香港設立家族辦公室具備較大興趣，他們有的已在新加坡設立了家辦，希望透過香港作為平台，加強與內地企業的合作，並拓展大灣區及內地市場。



吳國才表示，香港作為國際金融中心，所接觸到的不少印尼大企業，會希望同時在印尼及香港雙重上市，同時大企業家族也對於在香港設立家族辦公室具備較大興趣。(GETTY)

至今已引入逾140個家辦

吳國才接受《香港01》訪問時表示，有信心至今年底超標完成吸引200個家辦的目標。投資推廣署旗下家族辦專責團隊2021年中成立以來，至今已協助引入逾140個家辦。

他透露，有興趣來香港設家辦的印尼大家族企業，來自於不同行業，包括新能源、咖啡種植及製造業，希望投資地能夠更多元化，而香港的發展北部都會區及大灣區機遇，均提供機遇。同時，香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，也能夠幫助這些企業拓展內地、日韓及歐洲等國際市場。

至於東盟包括印尼企業對來香港投資，會否存在疑慮，吳國才表示，他們除了會關注來港投資租金等成本是否昂貴，及言語溝通問題，也會關注中美貿易戰及地緣政治風險，但當得知香港仍然有很多美國企業投資，美資銀行並繼續擴大本港財富管理等方面的投放，仍會有興趣來港投資。

2024年10月10日，日本-東盟峰會在老撾首都萬象舉行，圖為日本首相石破茂與東盟各國領導人合影。（Reuters）

東盟企業關注中美貿易戰及地緣政治風險

至於內地經濟放緩會否也是東盟企業關注點，吳國才表示，從東盟企業角度來看，其實除了內地，全球經濟都在放緩，不少地方包括歐美也會面對領導人換屆，市場局勢均存在變數。而事實上，不少東盟企業商人為移民華僑，他們也會覺得內地市場龐大帶來的機遇也會大。

至於歐美等西方企業，與東盟企業的關注點的分別，他就回應表示，對於地緣政治風險的考量，生意人其實都希望投資環境穩定，相較全球不少地方存在動盪風險，香港及內地市場會相對較穩定，故此相信存在優勢。

吳國才並指出，西方企業同時也會較為關注稅率及人才問題，例如歐洲稅率偏高，故此低稅的香港對其感覺會如「天堂」，而透過香港作為平台，西方企業也能夠拓展內地及東南亞市場。人才方面，例如澳洲市場偏小，當地企業會希望找尋較大的市場例如中國，而透過香港作為平台，能夠提供中英語雙語人才。