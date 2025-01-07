家辦爭奪戰｜星展︰新加坡中國客仍有增長　將增聘人才組百人團隊

同缺天然資源，又是區內金融中心，香港與新加坡兩地經常被拿來比較。近年隨著亞洲財富增值，兩地戰場又增添家族辦公室業務。星展財富規劃、家族辦公室和保險解決方案主管李文修表示，近年受到地緣政治升溫，家族企業也需要去策劃「中國+1」戰略佈局，相較鄰近內地的香港，不少家族企業會更傾向於首選政治立場較為中立的新加坡，來設立家辦，而從家辦業務更可以延伸到企業本身的業務佈局，新加坡也是這些企業拓展東盟市場，及捕抓亞洲投資機遇的首選地。



李文修表示，受到新加坡金管局今年來加快家辦免稅審批時間，中國客戶增長近兩個月開始有所加快。﹙資料圖片﹚

新加坡為「中國+1」戰略下首選家辦落腳地

美國前總統特朗普即將回朝，市場憂慮地緣政治風險將繼續升溫，李文修在新加坡接受《香港01》訪問時表示，新加坡是地緣政治受惠國之一，如果相關風險繼續升溫，預計歐美及台灣等海外家族企業客戶，首選新加坡作為家辦選址的趨勢，將會持續下去。而近年家辦客戶對於拓展東盟國中的越南及印尼市場有較大興趣，預計與兩地人口龐大及相應市場也較大有關，他們會主要投資在製造業及高科技等行業。

對於新加坡去年爆發大型洗黑錢案，政府並一再提高家辦稅務優惠申請門欄，及收緊相關審批，會否促使已在新加坡家辦的客戶，轉而來香港，李文修就表示，目前看不到有家辦從新加坡撤離的情況，但近期中港股市回暖，加上香港本身在資本市場的基建優勢，會有已在新加坡設立家辦的中國內地企業，選擇同時在香港設立家辦，部署上市等計劃，這些個案數目有緩慢上升的趨勢。

李文修就表示，近期中港股市回暖，會有已在新加坡設立家辦的中國內地企業，選擇同時在香港設立家辦，部署上市等計劃，這些個案數目有緩慢上升的趨勢。（資料圖片）

中港股市回暖多了內地企業同時在香港設家辦

星展目前為新加坡設立的1,650家單一家族辦公室中的三分之一提供服務，為亞洲不包括中國第三大私人銀行。李文修坦言，近年來新加坡設家辦中國客戶數目增長確實有放緩趨勢，估計與內地經濟放緩拖累財富增長有關，但於此同時，多了來自歐美、印度及台灣的客戶，令整體家辦業務的增長趨勢，並沒有放緩下來。

不過，中國客戶家辦數目增長率雖然放緩，但來實際數目則仍有在增加，而受到新加坡金管局今年來精簡及清晰化家辦申請要求的文件及手續，令審批時間有所加快，中國客戶增長近兩個月又開始有所加快。新加坡金管局今年以來也都同時簡化了家辦稅收減免申請流程，並清晰化申請要求的文件及手續，令審批時間有所加快。

客源豐富中國客外還有歐美、印度及台灣客

李文修相信，吸引中國家族企業來新加坡設家辦的原因包括內地經濟放緩，需要放眼增長較快的東盟市場機遇，而新加坡與多個周邊國家有雙邊稅收減免優惠，數目會較香港為多。而企業盈利增加了，也自然會增加在家辦業務方面財富管理的資金流入。

至於歐美客戶來新加坡設立家辦，主要是看好亞洲投資前景，但中美關係緊張，故此也會首選法律及政治等環境較為穩定的新加坡，而非與中國內地較為接近的香港。而台灣客戶近年也多了在新加坡設家辦，相信也有地緣政治因素考慮，這些客戶主要來自於半導體及晶片上下游企業，來新加坡設立家辦。至於印度客戶，則來自於各行各業，相信與當地股市近年表現佳，帶動全行業財富效益有關。

至於東盟客戶方面，李文修表示，佔整體客戶比率一直穩定維持於30至40%。這些來自於印尼、馬來西亞、菲律賓及泰國等地的家族企業，傳統上一直是將新加坡視為首選的財富管理中心。

他指出，新加坡由於歷史文化等因素，在服務這些東盟客戶方面具備先天優勢，本身人口結構方面為多元化種族，故此能夠有相應的人才，去服務不同的客戶。（顧慧宇 攝）

新加坡服務東盟客具備先天優勢

他指出，新加坡由於歷史文化等因素，在服務這些東盟客戶方面具備先天優勢，本身人口結構方面為多元化種族，故此能夠有相應的人才，去服務不同的客戶。而新加坡的官方語言除了華語及英文外，也包括馬來語，而不同種族能夠在新加坡當地學院，繼續學習自己的語言，故此能夠和東盟客戶在語言上也有對接。

星展家辦團隊目前有約80人，大部分為新加坡當地華人，還有馬來西亞及印度等東盟國背景的人才，以及熟悉中國情況的第一代移民等，以去服務不同需求的客戶。李文修表示，隨著家辦業務的增長，目標為未來2至3年，增聘更多人才將團隊業務擴展至百人團隊。

未來兩三年擬擴展至百人團隊

他分享，東盟各有不同的文化及法律體制等，故此在和客戶溝通方式，及其需要方面也會有所不同。例如泰國人會比較含蓄，他們可能不會直接拒絕你，而如果說「OK會考慮」，通常是內心存在疑問，那就要去了解其是在法律及會計等哪些方面，存在疑問。

又例如印度客戶方面，北部及南部客戶的文化會很不一樣，北部客戶會比較率直，南部客戶會比較謙卑，例如其實擁有1億元資金，但會說只有三四千萬元，會說少一點，故此在回應他們時也需要留意這種不同的文化。

至於在吸引及服務香港政府也有意吸納的中東家辦方面，李文修就坦言，新加坡沒有這方面類似於東盟的歷史連接優勢，而需要去開發。目前除了透過母行在杜拜分行服務中東家辦客戶外，新加坡這邊也接觸到有興趣投資亞洲市場的中東客戶，他們有的對於亞洲沒有太多了解，故此目前以試探性質為主，而新加坡文化較為多元化並面向東盟市場，他們也會想去了解是否首選新加坡落地設立家辦。