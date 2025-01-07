家辦爭奪戰｜業界︰星港難apples to apples比較　未來戰場在人才

同缺天然資源，又是區內金融中心，香港與新加坡兩地經常被拿來比較。近年隨著亞洲財富增值，兩地戰場又增添家族辦公室業務。萬方家族辦公室（Raffles Family office）首席執行官及創辦人關志敏表示，兩地在法制、監管措施及稅務優惠等方面，對於家辦的吸引力不相伯仲，但在人才方面，兩地聘請相關家辦專才均有難度，他也相信，未來家辦行業的兩地「主要戰場」會在人才方面。



關志敏表示，星港兩地以「apples to apples」來比較，兩地都有互相可以學習的地方，但他相信未來家辦行業的兩地「主要戰場」會在人才方面。（資料圖片）

兩地各有優勢「食海南雞飯去新加坡，食點心當然來香港」

關志敏自6歲移居新加坡，在當地連續居住逾10年，故此對當地社會文化及制度等，均有較為深入的認知。故此，也經常被人問新加坡及香港兩地何者會較有優勢。關志敏在接受《香港01》訪問時笑言，自己對於此問題的答案也永遠都是一樣，「食海南雞飯去新加坡，食點心當然就來香港」，兩地其實有很大的分別，從地理到人才的思維及長短處等，都不是能以「apples to apples」來比較，兩地都有互相可以學習的地方。

港府近年有意提升與東盟及中東市場鏈接，來減低地緣政治及中美貿易戰的影響。關志敏表示，在服務東盟客戶方面，由於地理及文化等因素，相較香港，客戶通常會首選新加坡作為服務點，而當地也較香港有較多相應服務這些客戶的東盟人才。

新加坡在亞洲區內發放獎學金吸人才

近年港府推出的吸引人才政策，包括高才通及優才通等，主要吸引的是內地人。關志敏指出，新加坡政府在吸引人才方面投放不少，包括從教育入手，透過在亞洲區內發放獎學金，吸引人才來新加坡讀書進修，並在畢業後留在新加坡發展。至於香港，其實可以學習新加坡，吸引更多國際人才，包括東盟人才。

關志敏指出，新加坡政府透過在亞洲區內發放獎學金，吸引人才來讀書進修，並在畢業後留在新加坡發展。香港其實可以學習吸引更多國際人才，包括東盟人才。（顧慧宇 攝）

關志敏表示，萬方本身以新加坡及香港「雙總部」模式營運，前者主要服務東盟客戶，後者主要為內地客戶。不過，超過九成客戶為在兩地均有註冊家辦，該比例為近年來才有所上升，估計與地緣政治升溫有關，客戶希望同時兩地設立家辦來分散風險。當中包括內地客戶，會希望透過同時設立新加坡家辦，來分散風險，並能夠作為開拓東盟市場的橋樑。

逾九成客星港兩地均設有家辦

目前萬方逾200名客戶中，約六成為包括中港客戶在內的大中華客戶，其餘高達四成為東盟客戶，後者包括新加坡、泰國、印尼及馬來西亞等地客戶。近年這些東盟國家特別是泰國及印尼經濟發展迅速，也培育了不少富豪。萬方在今年年初於泰國設立了代表處，望與新加坡總部一起，拓展東盟富裕家族市場。

至於東盟客戶，在設立新加坡家辦的同時，也會透過在香港設立家辦，來拓展大中華市場，包括捕抓大灣區機遇。同時，若果企業有意上市，也會同時選擇在香港落戶，因香港資本市場較為發達。於此同時，透過兩地設立家辦，能夠捕抓不同市場的投資機會，例如透過香港市場能夠投資港股，並捕抓包括生物科技及再生能源等內地政府支持的行業機遇。而透過新加坡市場，則能夠捕抓東盟的投資機遇，例如當地的線上醫療等產業。

關志敏表示，同東盟國家的客戶，存在不同的文化等差異，在服務他們時也需要留意。東盟富裕家族不少仍然是第一及第二代為主。(Getty Images)

東盟客戶不同文化差異需留意

而不同東盟國家的客戶，存在不同的文化等差異，在服務他們時也需要留意。關志敏表示，新加坡人的思維模式與香港人不太一樣，相較後者比較「識得轉彎」及重視成果，前者會叫注重系統性及較為重視過程。

至於泰國人，舉例在泰國代表處與客戶開會時，會體驗到泰國人會常常遲到，這在香港及新加坡是不禮貌的表現，但在當地人看來則感覺合理。同時，泰國人並習慣了較長的開會時間，故此與客戶見面需預留起碼兩個小時，如果預留時間不足，他們會覺得是不禮貌的行為。

東盟富裕家族仍以第一及第二代為多

另外，在服務印尼客戶時，需要留意印尼人對於私隱度要求較高，富裕或高淨值人士不喜歡將財富外露。至於馬來西亞客戶，則由於歷史文化等原因，當地人的思維文化等方面會與新加坡接近。

他又指出，相較歐美逾百年的家族辦公室發展歷史，不少富裕家族已步入第10代或者更後，亞洲的發展比較遲，當中東盟不少仍然是第一及第二代，故此在提供家族辦公室服務方面，後者會將更多焦點放於家族憲章的制定，包括家族核心決策成員的組成，家族及企業治理及風險管理等方面的職責分佈等。

而相較香港的富裕家族較多已交棒予第三或者第四代，會較多注重慈善業務，包括幫助推動本地的醫療及體育發展。