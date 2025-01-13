重組谷起私人貸款業務　WeLab Bank李家達︰有信心今年收支平衡

「虛擬銀行」改命名為「數字銀行」，望改善形象，協助虛銀扭轉虧損困局，業界為此亦各出奇謀。WeLab於去年中完成企業重組，旗下網上貸款平台WeLend成為虛擬銀行匯立銀行﹙WeLab Bank﹚全資子公司，該行去年12月亦已實現單月收支平衡。WeLab Bank 行政總裁李家達表示，有信心可持續，料今年全年實現收支平衡。而這意味該行有望為本港首批錄得盈利的數字銀行之一。



WeLab Bank李家達表示，有信心今年全年實現收支平衡。（資料圖片）

重組後無抵押私人貸款市場排名第三

李家達表示，今年會有三大發展方向，包括多元化貸款業務，考慮將其與現有扣賬卡及財富管理業務融合，而在存款業務方面，也希望推出不同貨幣及活期產品。在財富管理業務方面，今年會提升推廣力度，包括加強線下推廣，推動fee income增長。

另外，也希望客群多元化，探索開拓初創、Web 3及電商企業客戶群，了解到其在傳統銀行開戶及維持戶口困難，希望向其提供存款等服務。

他指出，去年12月該行新客按年增長1.2倍，主要為受到內地客帶動，今年全年預計能夠保持1.2倍增長，動力相信來自於今年會投入更多產品及業務開發，加上會提升推廣。截止去年6月，該行受惠重組後的客戶量已達68萬名。由於香港銀行不能向內地公眾做推廣，該行透過網上搜尋系統等接觸內地客，內地客約去年中開始出現，預計其後透過口碑推薦等方式，吸引更多內地客戶。

受惠於重組，WeLab Bank下半年的新造貸款放款額較上半年大幅増長約20%。﹙資料圖片﹚

預計今年能夠保持逾1.2倍新客數目增長

貸款業務方面，重組後，WeLab Bank每月新造貸款業務規模在全港銀行中於2024年第三季由第四躍升至第三名，僅次於兩間大行。整體每月新造無抵押私人貸款總額佔市場分額超過17%。資產素質方面，當銀行同業及非銀行金融機構的貸款逾期還款率上升7%的同時，該行貸款逾期還款率則改善約15%。

去年該行全年貸款放款額為45億港元，受惠於重組，下半年的新造貸款放款額較上半年大幅増長約20%。李家達表示，期望今年的新造貸款有超過20%的増長。

另外，淨利息收入去年已達到7億元規模，按年增長27%。淨利息差在重組後由5至6%，擴大至近10%，李家達預計今年能夠維持，因為重組後可透過WeLab Bank 取得較為便宜的存款資金。美國減息步伐預計持續，在貸款利息穩定而存款成本下跌的情況下，相信會對淨利息差帶來支持。