洪丕正將接替李律仁出任金發局主席　1月17日起生效

政府今日（14日）公布，行政長官已委任洪丕正為金融發展局（金發局）董事會新主席，並再度委任三位現任副主席丁晨、馮華健資深大律師和韋安祖。洪丕正為渣打銀行國際業務總裁。



歐振興及辛葆璉等為新成員

行政長官同時亦委任4位新成員歐振興、辛葆璉、湯曉東和楊玳詩，以及再度委任四位現任成員鄭志剛博士、戴明鈞、林俊明和盧彩雲。全部任命為期兩年，由1月17日（周五）起生效。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，金發局透過進行研究、市場推廣及培養人才的工作，致力促進香港金融服務業發展，成果甚豐。洪先生是資深銀行家，對國際金融具有豐富經驗及深厚知識，多年來亦熱心服務社會並擔任多項公職。相信在洪丕正的領導下，加上四位同為業界翹楚的新成員加入，金發局會繼續拓展及鞏固與環球持份者的聯繫，進一步提升香港作為國際金融中心的地位。

李律仁即將卸任香港金融發展局主席。（資料圖片）

許正宇續稱，向即將卸任主席的李律仁致以衷心感謝。金發局過去6年在李先生的卓越領導下，有效履行其使命並推動香港金融服務業進一步發展，成績斐然。他亦向四位即將離任的董事會成員施穎茵、陳玲娜、李民斌及林涌博士致意，感謝他們任內對金發局作出的貢獻。