彭博﹕騰訊與Guillemot家族擬設合資　資產包括遊戲商Ubisoft股權

《彭博》引述消息人士指出，騰訊（0700）與育碧娛樂南非公司創始人Guillemot家族，正考慮成為一間包括推出電子遊戲《刺客教條》的遊戲商Ubisoft（育碧）部份資產的一間新合資公司，以提升該法國遊戲公司價值。



報道引述消息指出，騰訊及Guillemot家族正評估新實體納入哪些資產，以及該新實體的估值。該筆交易將促使騰訊擁有合資公司股權，並對育碧部份知識產權資產擁有更多控制權，同時促進騰訊在中國以外的遊戲業務。

Ubisoft Quartz 的項目宣傳片（YT@Ubisoft North America）

騰訊及Gulliemot持育碧逾25%股權

報道引述消息人士指出，仍進行相關審議，尚未作出最終決定。同時指出騰訊一位代表拒絕評論，而育碧的一名發言人指出，公司於1月9日的公告指出已透過任命顧問，以考慮提升價值的方案，並拒絕在完成前發表評論。

截至去年3月底，騰訊及Gulliemot家族合共持有育碧25.4%股本，以及29.6%投票權。