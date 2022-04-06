Ubisoft手遊《Rainbow Six Mobile》年內推出 免費暢玩5v5對戰
撰文：gamebase
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Ubisoft 育碧宣布，預定於 iOS／Android 等手機上推出旗下人氣軍事射擊遊戲《虹彩六號》系列最新手機遊戲《Tom Clancy's Rainbow Six Mobile》（虹彩六號M）與玩家們見面。
玩家將組織一支由《Rainbow Six》世界中訓練有素的特勤幹員所組成的完全可自訂隊伍，每位幹員都具備各自的獨特技能、武器和裝備。
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《Rainbow Six M》將帶來出自《Rainbow Six：Siege》的代表性地圖，例如「銀行」和「邊境」，並將提供「肅清威脅」和「炸彈」這些 PvP 遊戲模式。在高風險和只有一條命的情況下，玩家必須迅速適應環境，掌握加固地點和突破敵人地盤的藝術，以帶領他們的隊伍取得勝利。
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